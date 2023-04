Detenen a Múrcia el militar que va matar un home a Canovelles

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest diumenge a Múrcia un home que aquest dissabte va disparar a un altre i el va matar a un centre de tir de Canovelles, segons ha avançat RAC1. Els Mossos d’Esquadra apunten que hauria fugit en un cotxe aliè apuntant la conductora amb la pistola perquè el portés fins allà. Hauria pujat al seu cotxe a Barcelona, a la zona de Pedralbes. Els GEI, el grup especialitzat dels Mossos d’Esquadra que ja va participar, per exemple, en la detenció del pistoler de Tarragona, han estat els agents que han seguit el seu rastre per trobar-lo, finalment, a Múrcia.

L’autor dels trets, un client assidu del centre de tir de Canovelles, va disparar contra l’altre home cinc cops i després va fugir del lloc dels fets just abans de l’arribada dels Mossos d’Esquadra. Segons la informació d’El País, qui va avançar els fets aquest dissabte, el detingut és un home jove, militar i que va molt sovint a aquest centre. El que no ha transcendit per ara és el motiu pel qual va obrir foc contra l’home que finalment va morir a conseqüència dels trets.

El pistoler duia diverses armes, que hauria fet servir per aconseguir fugir fins a Múrcia

Tot va succeir a les set i mitja de la tarda d’aquest dissabte al Club de Tir de Precisió Granollers. Quan els Mossos van rebre l’avís i van arribar al lloc van trobar l’home ja mort. L’autor dels trets ja havia fugit, per la qual cosa van muntar ràpidament un dispositiu per localitzar-lo urgentment. Sempre segons la informació d’El País, la víctima treballava al local i va morir després de rebre cinc trets per l’esquena. L’autor de l’atac va agafar diverses armes abans de fugir del lloc, amb les que hauria apuntat diversos conductors per aconseguir que el portessin fins a Múrcia.