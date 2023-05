Set candidats de Bildu condemnats per delictes de sang renuncien a ser regidors

Set exmembres d’ETA i candidats d’EH Bildu condemnats per delictes de sang han anunciat que no recolliran la seva acta de regidor si surten escollits a les eleccions del pròxim 28 de maig. En els últims dies s’ha generat una gran polèmica, alimentada sobretot per la dreta espanyola, després de saber-se que Bildu portava a les seves llistes 44 candidats condemnats per terrorisme que ja han complert la seva pena. En un escrit enviat al diari Naiz, els set candidats han explicat que no volen afegir “més dolor” a les víctimes i prefereixen renunciar a l’acta de regidor en cas de sortir escollits.

“Amb aquesta decisió ens volem dirigir, en primer lloc, a les víctimes d’ETA, i en general a totes les persones que han patit en aquest conflicte, per mostrar així el nostre compromís perquè ni les nostres paraules i les nostres accions afegeixin mai més el més mínim dolor al qual ja hi ha hagut”, expliquen. Els set exmembres d’ETA condemnats per delictes de sang són Jose Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez i Agustín Muiños Díaz.

Tots contra Bildu

La inclusió de 44 exmembres d’ETA a les llistes –que han estat validades per la Junta Electoral– ha estat aprofitat per tots els partits per carregar contra Bildu. El PNB, principal rival electoral dels abertzales, ha considerat “positiva” la renúncia dels set condemnats amb delictes de sang, però considera que no n’hi ha prou. “A Bildu li queda un camí per recórrer i interioritzar quina ha estat la seva trajectòria i el dany causat”, ha etzibat el portaveu del partit al Congrés, Aitor Esteban. La secretària general de Podemos, Ione Belarra, també ha titllat de “pas important” la renúncia dels candidats assenyalats i ha reconegut que el País Basc té per davant un “difícil camí de la construcció de la pau”.

EH Bildu ha aixecat molta polseguera amb la decisió d’incloure exmembres d’ETA a les llistes del 28-M / Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s’ha posat la medalla per haver forçat Bildu a canviar de plans i ha aprofitat per atacar Pedro Sánchez. “La democràcia, la dignitat i la decència de la majoria dels espanyols s’ha imposat malgrat Pedro Sánchez, que va elegir deixar sols els espanyols”, ha dit Feijóo, que ara vol aconseguir que la resta d’exmembres d’ETA renunciï al seu escó. “Hem fet el primer pas. Anirem pels següents”. Molt pressionats pel PP i per alguns dels seus propis barons, els socialistes ha advertit a l’esquerra abertzale que no n’hi ha prou. “Les llistes no són decents, ho vam dir i ho mantenim. El primer són les víctimes, i qualsevol cosa que els causi dolor ens tindrà al davant”.

Els candidats de Bildu defensen el canvi d’estratègia de l’esquerra abertzale

Tots ells reconeixen que van militar a ETA, però recorden que EH Bildu “es va constituir en un nou temps com un instrument per assolir la sobirania, la pau i la llibertat, i per construir un país millor”. Insisteixen que ells també van participar “des del principi en el canvi d’estratègia de l’esquerra abertzale” amb una aposta inequívoca “per vies exclusivament polítiques i democràtiques”. La carta arriba després de diversos dies d’ofensiva del PP a Madrid, que ha convertit la presència dels 44 condemnats per terrorisme a les llistes de Bildu en una arma llancívola contra el PSOE i el govern de Pedro Sánchez.

Els set candidats que renuncien veuen “obvi” que l’objectiu de la campanya dels populars és “danyar EH Bildu” per “interessos partidistes i electoralistes que no tenen res a veure amb la construcció de la convivència i la pau”. També han criticat que l’actitud de PP i la resta de partits de la dreta no ajuda a avançar cap a la convivència al País Basc. “Sembla obvi que en els últims dies s’han interposat els interessos partidistes i electoralistes que poc o res tenen a veure amb la construcció de la convivència i la pau, i que l’objectiu de la polèmica no és altre que danyar Bildu”.