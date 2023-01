Desenes de milers de persones reclamen l’acostament dels presos d’ETA

Desenes de milers de persones s’han manifestat a Bilbao per reclamar l’acostament dels presos d’ETA i la fi de la “política penitenciària d’excepció” que s’aplica als membres de la banda terrorista, desapareguda l’any 2011. La protesta, convocada per la xarxa ciutadana Sare, ha reunit a almenys 20.000 persones, segons les dades facilitades per la Policia Municipal de la ciutat basca. Sota el lema Etxera bidea gertu (prop del camí a casa), els manifestants han celebrat que “s’ha vençut a l’etapa de l’allunyament” dels presos d’ETA i han reclamat que els jutges i els fiscals espanyols deixin de “retorçar la llei” i que apliquin la “legislació ordinària” per acostar els presos “a casa”.

A la mobilització hi han participat representants d’EH Bildu, ERC, Junts, CUP y BNG, així com dels sindicats ELA, LAB, UGT, Steilas, ESK, EHNE, Etxalde, Hiru, CNT i CGT. Tant el PNB com CCOO s’han adherit a les reivindicacions de la xarxa de suport als presos d’ETA, però no han volgut participar en la manifestació. Al matí, la parlamentària del PNB Irune Berasaluze ha demanat obertament la derogació de “l’excepcionalitat penitenciària que s’aplica als presos d’ETA” i ha assegurat que l’acostament dels reclusos a presons basques i navarreses són “molt positius per a la [seva] resocialització”.

Milers de persones reclamen sota la pluja que es permeti l’acostament dels presos d’ETA al País Basc / Europa Press

La fi d’una etapa que ha d’acostar els presos al País Basc

El portaveu de Sare, Joseba Azkarraga, ha assegurat que la manifestació és “l’expressió d’una part important de la societat basca” que demana la”fi de la vulneració dels drets” dels presos etarres. “Sortim d’una etapa complicada, una etapa llarga en la qual hem guanyat després de 34 anys”, ha dit. “Per si l’allunyament ha arribat pràcticament a la seva fi, però ens queda un camí llarg per recórrer, que és la necessitat de tornar-los a casa”.

Per això ha demanat a la justícia espanyola que s’apliqui la llei i “s’ajusti al moment que es viu”, de manera que es “desterri per sempre la venjança i l’odi. Segons Sore, el 64% dels presos d’ETA “estaria en condicions de rebre el tercer grau penitenciari, per tant, estar en semillibertat o llibertat vigilada”. Això equivaldria a uns 110 presos si no fos perquè la justícia “s’ha convertit en l’arma jurídica de l’extrema dreta política”.

Berasaluze, que ha excusat la presència del seu partit a la manifestació, ha recordat que des que el govern basc té competències en matèria penitenciària s’han concedit més tercers graus a reclusos de la banda malgrat els impediments de la Fiscalia, que presenta “recursos” de manera sistemàtica per entorpir la reinserció i es produeixen “regressions”. Així mateix, la diputada basca ha defensat que el procés de reintegració dels presos d’ETA els “ajudarà a fer una revisió crítica del seu passat”.