Compte enrere per les eleccions: totes les dates que t’afecten

Les eleccions del 28 de maig estan cada cop més a prop i molts electors tenen dubtes sobre quan poden demanar el vot per correu, quan sabran si han estat escollits per ser part d’una mesa i quines són les justificacions per no acudir-hi. Els comicis ja estan convocats després de la publicació al BOE el passat dilluns, per la qual cosa ja és 100% oficial la data d’unes eleccions crucials per als partits polítics.

Aquestes són les dates a tenir en compte per acudir a les urnes de les eleccions municipals del mes vinent:

4 d’abril : Convocatòria oficial de les eleccions. Es posa en marxa tota la maquinària per als comicis.

: Convocatòria oficial de les eleccions. Es posa en marxa tota la maquinària per als comicis. Del 4 d’abril al 18 de maig : Termini per demanar el vot per correu

: Termini per demanar el vot per correu Del 27 d’abril a l’1 de maig : Selecció de la composició de les meses electorals.

: Selecció de la composició de les meses electorals. De l’1 al 4 de maig : Notificació de la composició de la mesa electoral. Els qui els hagi tocat ser membres de la mesa tindran set dies per presentar al·legacions

: Notificació de la composició de la mesa electoral. Els qui els hagi tocat ser membres de la mesa tindran set dies per presentar al·legacions 1 de maig : Proclamació de les candidatures.

: Proclamació de les candidatures. Del 8 al 24 de maig : Termini per enviar el vot per correu.

: Termini per enviar el vot per correu. Del 12 fins al 27 de maig : Campanya electoral dels partits.

: Campanya electoral dels partits. 28 de maig: Eleccions municipals. Es podrà votar des de les 9 del matí fins a les 20h de la nit.

Urna amb vots

Quins motius es poden al·legar per no ser membre d’una mesa electoral?

Segons el que estableix l’article 143 del règim electoral general, és obligatori assistir a la mesa en cas d’haver estat designat i qui no ho faci estarà cometent una falta sancionada amb la pena de presó de tres mesos a un any o la multa de sis a vint-i-quatre mesos. Les úniques excepcions són les següents: