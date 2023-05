Junts denuncia el PSC per posar cartells a Girona el dia de reflexió

Junts ha denunciat aquest dissabte davant la Junta Electoral Central (JEC) una col·locació de cartells de l’alcaldable del PSC a Girona “una vegada ja s’havia acabat la campanya electoral i usant un vehicle oficial de l’Ajuntament de Barcelona”. Segons informa Junts en un comunicat en la jornada de reflexió de les eleccions municipals, el fet va passar aquest dissabte de matinada a Girona quan una persona “va sortir d’una furgoneta blanca logotipada per l’Ajuntament de Barcelona per a penjar el cartell de Sílvia Paneque i va acabar la seva tasca a les 2.06 d’avui dissabte en un carrer de Girona”.

El partit al·lega una presumpta doble infracció de la normativa electoral: la prohibició d’usos de recursos d’una institució pública per a fer propaganda electoral i la prohibició de qualsevol acte de campanya el dia de reflexió.

72.470 vots per correu

A menys de 12 hores per començar les votacions un total de 72.470 persones a Catalunya ja han votat per correu a les eleccions municipals del 28-M, segons dades de Correus. Aquests vots són 20.277 menys dels que ho van fer a les eleccions del 2019, que van coincidir amb les Europees.

Aquest dijous 25 de maig va acabar el termini perquè les persones que l’havien sol·licitat poguessin entregar el seu vot a una oficina de Correus. Un total de 80.189 persones havien fet la petició d’aquest mètode de votació, per tant, hi ha 7.719 persones que ho havien demanat, però no han dipositat el seu vot dins del termini establert. Per províncies, a Barcelona han votat per correu 54.261 persones; 5.885 a Girona; 5.563 a Lleida, i 6.761 a Tarragona.

En les eleccions municipals del 2019, a Catalunya van votar per correu 92.747 persones, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 65.172 persones a la província de Barcelona; 10.309 a la de Tarragona; 8.237 a la de Lleida; i 9.029 a la de Girona.