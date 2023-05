Dos detinguts per agredir greument un home a Batea

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dissabte un jove de 19 anys i un menor d’edat per, presumptament, agredir greument un home a Batea (Tarragona). En l’incident, l’home ha sofert lesions greus al cap aquest divendres a la nit i ha estat traslladat en estat greu a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Tarragona).

La víctima va ser la que va avisar als Mossos i, durant la passada matinada, la Unitat de Recerca de Gandesa ha procedit a les detencions. Els joves estan acusats d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa i el noi de 19 anys passarà a la disposició del jutjat i la Fiscalia de Menors s’encarregarà de l’altre. La víctima segueix ingressada i el motiu de l’atac encara és desconegut, així com on s’han produït els fets, ja que la policia no ha pogut interrogar al denunciant.

Un motorista en estat crític

Aquest incident no ha estat l’incident que hi ha hagut aquest cap de setmana en territori català. Un motorista ha quedat ferit crític aquest dissabte al matí després d’accidentar-se al port de la Bonaigua. L’avís del sinistre s’ha rebut pels voltants de les 10.15 hores al quilòmetre 59,5 de la C-28, dins el terme d’Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s’investiguen, el motorista ha perdut el control de la motocicleta i ha sortit de la via a la sortida de València d’Àneu.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat una ambulància i un helicòpter medicalitzat per atendre l’afectat, que ha estat traslladat a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. La C-28 s’ha hagut de tallar en ambdós sentits de la marxa durant els treballs de rescat i evacuació del motorista, segons ha detallat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Una maleta sospitosa a Lleida

A més a més, els Mossos d’Esquadra també han hagut de desallotjar l’estació de tren Lleida-Pirineus en rebre l’alerta de la presència d’una maleta sospitosa en un comboi. El cos policial ha fet sortir unes 130 persones a l’exterior de l’edifici i ha procedit a acordonar la zona, una operació que ha comptat també amb efectius de la Guàrdia Urbana, els Bombers i el SEM. L’incident ha obligat a interrompre la circulació de trens. Posteriorment, els efectius Tedax dels Mossos han comprovat que no hi havia cap explosiu a la maleta. Així, al voltant de la 13 hores del migdia, s’ha pogut reobrir l’estació i la circulació de trens s’ha pogut reprendre.