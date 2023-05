Una botiga de joguines i un futbolista egipci, ‘sospitosos’ de terrorisme pel Tsunami Democràtic

El sumari obert a l’Audiència Nacional per investigar Tsunami Democràtic té aspectes especialment extravagants i surrealistes. Per exemple, la confusió de la Guàrdia Civil i de la mateixa Audiència Nacional que situa un futbolista professional egipci i una honesta botiga de joguines com a part de la trama que ordia, segons ells, activitats “terroristes” i subversives en l’estructura de Tsunami Democràtic. Segons les comissions rogatòries internacionals que consten al sumari del cas, al qual ha tingut accés El Món, les peticions d’investigació amb dures acusacions de terrorisme van ser retornades amb una desacomplexada sorpresa per part de les autoritats dels països que van rebre la petició.

Aquest és el cas del Regne Unit i dels Països Baixos que van desestimar ajudar a Espanya en aquesta qüestió perquè la seva petició no tenia ni cap ni peus. En concret, perquè la informació que reclamaven quedava molt lluny de poder ser relacionada amb activitats terroristes ni amb el Tsunami Democràtic. De fet, les peticions de suport internacional van resultar un fracàs en general perquè cap estat va prestar col·laboració efectiva. És més, algun fins i tot va demanar explicacions i més dades sobre les peticions rebudes, com va ser el cas del Canadà quan Espanya va intentar empastifar Pep Guardiola.

Part de la resposta de la comissió rogatòria de l’Audiència Nacional als Països Baixos pel Tsunami Democràtic/QS

Una botiga de joguines i un futbolista reconegut

Una de les respostes més destacables és la de les autoritats del Regne Unit a la comissió rogatòria. Cal recordar que per començar el procés cal demanar una ordre judicial, i per fer-ho, la informació aportada pel país que demana les actuacions ha de ser correcta. Els responsables judicials britànics fan la feina i fan una preinvestigació de les dades demanades. Espanya sol·licitava dades d’una empresa que suposadament ajudava en l’estructura de comunicació, propaganda i agitació de Tsunami Democràtic. Ara bé, els britànics arrufen el nas i demanen explicacions a Espanya perquè “la companyia de la qual Espanya demana informació no existeix i l’adreça que es proporciona és la d’una botiga de joguines”. Espanya, davant d’aquesta resposta, retira l’ordre d’investigació.

Pel que fa als Països Baixos, la resposta és tan breu com delirant la petició. En concret, Espanya demana informació de la propietat d’un domini d’internet des del qual Tsunami hauria convocat les protestes, segons els investigadors. La resposta dels Països Baixos a l’euroordre per obtenir més informació sobre el domini “tsdem.tk” és que aquest domini va ser un enllaç generat per TwitterFeed, un servei per “escurçar” enllaços, fent-los acabar amb TK (tipus bit.ly). Però, els holandesos s’animen en la seva resposta i retreuen a Espanya que l’adreça per la qual demanen no ha dirigit ni redirigit mai a cap web vinculada al Tsunami Democràtic. En realitat, l’enllaç, segons les autoritats holandeses, portava a un article esportiu d’una web d’indonèsia en què es parlava del gran paper del futbolista Mohamed Salah en un Fiorentina-Juventus de l’any 2015. Un jugador que, d’altra banda, era un fabulós extrem del Liverpool FC de la Premier League d’Anglaterra. Els holandesos s’acomiaden irònicament amb un “Have a nice day!” (“Que tinguin un bon dia!”).