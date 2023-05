Les altres entitats independentistes investigades amb l’excusa del Tsunami

El sumari del cas del Tsunami Democràtic no es limita a investigar la plataforma que hauria esperonat les protestes postsentència del Procés. L’informe dels agents de la Unitat Central Especial 3 del servei d’Informació de la Guàrdia Civil fa una passa més enllà i afegeix a la llista altres entitats, associacions, plataformes o grupuscles independentistes que han tingut cert protagonisme d’ençà del referèndum del Primer d’Octubre del 2017. Així, els analistes de l’institut armat especialitzats en terrorisme intern –dins de l’estat espanyol– van identificar i investigar a través de les diligències 85/19 els Comitès de Defensa de la República i els col·lectius Segona Onada i L’Estaca.

En concret, els investigadors defineixen aquestes altres plataformes com a “col·laboradores de grups independentistes de mobilització social”. De fet, asseguren en els seus escrits que “s’han observat multitud de vincles” entre ells i qui consideren un dels caps visibles de Tsunami Democràtic, l’activista Josep Campmajó. Aquestes entitats van ser investigades amb profunditat per la Guàrdia Civil. De fet, totes tres han estat sota vigilància de la Fiscalia i també per part dels Mossos d’Esquadra. Segons la Guàrdia Civil, l’estructura humana de Tsunami tenia un “coneixement precís d’aquests moviments”.

Acció de L’Estaca, amb ninots dels partits independentistes penjats en ponts. Vic

“Col·laboradors que reportaven moviments”

L’atestat policial, que els jutges instructors Manuel García Castellón i Alejandro Abascal van avalar, considera que aquests col·lectius, a més de configurar una “xarxa de col·laboradors de grups independentistes de mobilització social” estaven en permanent contacte amb Tsunami. Una interpretació prou esbiaixada, perquè precisament moviments com Segona Onada i L’Estaca van néixer en contraposició a Tsunami. De fet, Segona Onada va ser pràcticament desarticulada amb la identificació per part dels Mossos dels seus suposats integrants en una acció a l’hipòdrom de Bàscara (Alt Empordà), el 13 de novembre del 2019.

Per la seva banda, L’Estaca va ser objecte d’investigació com una organització a qui acusen d’actes de sabotatge, vandalisme, accions de kale borroka i estralls amb relació al Procés independentista, en una investigació dirigida des de la Fiscalia de Girona que es va remetre a l’Audiència Nacional. Així mateix, inclouen relacions amb membres dels Comitès de la Defensa de la República, investigats en les diligències 104/17 –que han estat secretes gairebé 5 anys– així com les 99/2018, que també nodreixen l’operació Judes. Els investigadors asseguren que els dirigents de Tsunami tenien un coneixement directe de les “vicissituds internes”. En aquest context, els agents conclouen que tots aquests “grups de mobilització social de carrer” col·laboren amb Tsunami, a través de Campmajó, en “diferents tipus de necessitats d’informació operativa”. Una conclusió després d’una profusa investigació.