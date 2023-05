Espanya va embolicar Guardiola amb Tsunami Democràtic

El sumari de Tsunami Democràtic continua oferint sorpreses. Com ara, l’intent de la justícia espanyola d’embolicar l’entrenador de futbol, Josep Guardiola, amb l’organització del Tsunami i de fer costat a les activitats subversives esperonades per la plataforma arran de la sentència del Procés. El nom de Guardiola va ser utilitzat per la Guàrdia Civil i l’Audiència Nacional a les comissions rogatòries internacionals, és a dir, en les peticions de col·laboració de la justícia espanyola. Però, l’intent va fracassar. Com a exemple, la resposta de les autoritats judicials del Canadà que sorpresos per la petició van preguntar a l’Estat espanyol “qui era Guardiola”.

En concret, i segons delata el sumari del cas al que ha tingut accés El Món, la justícia canadenca va reclamar a l’Audiència Nacional més explicacions sobre per què embolicaven un tècnic de futbol en un suposat cas de terrorisme, i que els feia pensar que enviava missatges en nom de Tsunami, tal com constava a la comissió rogatòria. Si la petició ja tenia un punt d’extravagant, més surrealista va ser la resposta d’Espanya intentant aclarir la mística del personatge. El jutge va intentar relacionar que Tsunami feia terrorisme i alhora que una persona famossísima i reputada com Guardiola els donava publicitat.

Part de la pregunta del Canadà sobre Josep Guardiola a la comissió Rogatòria internacional/Quico Sallés

“Who is Josep Guardiola?”

La petició es fonamenta en un veritable garbuix de dades dels atestats de la Unitat Central Especial 3 del Servei d’Informació de la Guàrdia Civil. De fet, n’elaboren un “totum revolutum” on Espanya intenta justificar les suposades activitats terroristes del Tsunami Democràtic per poder demanar informació al Canadà i hi afegeixen el vídeo de Pep Guardiola anunciant la plataforma. El Canadà respon amb un interrogant “Qui és Josep Guardiola Sala, i com saben que va enviar un missatge en nom del Tsunami Democràtic?”.

Espanya respon amb una explicació sorprenent. En un dens relat, presenten Guardiola com una de les “cares més visibles del procés independentista a escala internacional”. Relaten que és més conegut com a “Pep Guardiola” i que actualment és “entrenador del Manchester City”. Fins i tot, recorden el seu paper en la coalició electoral de Junts pel Sí l’any 2015 i la seva presència en “actes a favor del dret d’autodeterminació”. “Amb l’objectiu de donar a conèixer les seves accions i promoure les protestes socials, en un intent de legitimar els seus nombrosos actes subversius Tsunami Democràtic va iniciar una potent campanya mediàtica, promoguda per personalitats d’alt nivell del sector polític i civil independentista”, escriu la justícia espanyola. Una campanya que indica es “va donar a conèixer el 2 de setembre de 2019 a través de la xarxa social Twitter” i que “va rebre el suport directe de molts polítics catalans importants i populars líders de l’independentisme, posant la plataforma en una posició dominant, i fent-la tan important que va actuar com a canal oficial de comunicació de les protestes“, conclouen. En aquest context, hi fiquen Guardiola.

Part de la pregunta del Canadà sobre Josep Guardiola a la comissió Rogatòria internacional/Quico Sallés

Així, l’Audiència Nacional insisteix al Canadà que “cal destacar el suport donat per certes persones amb molta influència social, com l’entrenador de futbol Josep Guardiola, que no va dubtar a posar la seva veu a disposició de Tsunami Democràtic, avalant les seves reivindicacions i animant la població catalana a rebel·lar-se contra l’Estat espanyol”. A més, l’acusaven “d’afirmar que la situació de crisi després de la sentència contra els polítics catalans vinculats a l’anomenat ‘Judici del Procés’ va ser un conflicte en un vídeo realitzat per la plataforma”. Canadà va decidir, davant aquestes explicacions, no donar cap informació amb un cordial “no us podem ajudar”.