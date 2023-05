Els propietaris forestals alerten que el bosc continua sent “un polvorí”

La sequera segueix sent un greu problema a Catalunya i no només per reg a l’agricultura, sinó que també per als boscos del país. De fet, des del sector asseguren que les pluges dels darrers dies han ajudat a reduir l’estrès hídric, però que ni de bon tros han estat suficients per sortir d’una situació extrema i el bosc continua sent “un polvorí”. Així ho ha explicat el president de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT), Just Serra, a l’ACN assegurant que la sequera ha fet que hi hagi molta massa forestal morta, que representa un gran perill, ja que pot fer avivar el foc d’un incendi. De fet, l’única solució que veu Serra davant d’aquest conflicte és esperar a veure què passarà al juny i si hi ha més pluges que permetin reduir el risc d’incendi.

El president de BOSCAT, Just Serra, defineix com un miratge les pluges dels darrers dies que han contribuït a millorar la situació dels boscos catalans. En la mateixa línia s’ha expressat la directora general d’Ecosistemes Forestals, Anna Sanitjas, qui ha afegit que ara caldrà veure si aquestes pluges han estat “puntuals” o bé l’inici d’un canvi de tendència, amb un mes de juny més plujós. Un fet que, segons ha dit, permetria entrar en una campanya d’incendis “més normal” i no tan complexa.

Imatge d’una finca cremada al Pont de Vilomara / ACN

Per intentar afrontar aquesta situació adversa, el Govern i els propietaris forestals s’han reunit aquest dissabte al Món Sant Benet, durant l’assemblea anual del BOSCAT. Durant la trobada, la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha subratllat que aquesta ha de ser “la legislatura dels boscos”, assegurant que l’obsessió de l’executiu català i el seu departament. En aquest sentit, Jordà ha destacat la importància de “gestionar, salvaguardar i, si cal, pagar la conservació del territori i del paisatge”. “Si no es fa, el país se’n va a la merda perquè no hi haurà país, només hi haurà àrea metropolitana”, ha subratllat. Per Jordà, no pot ser que la gent només recordi la importància d’un paisatge agroforestal “l’endemà d’un incendi”.

Gestió forestal

L’administració i el sector forestal han coincidit en subratllar la importància de la gestió forestal com a “única via” per protegir els boscos. “El gran problema és que durant anys hem viscut d’esquena al bosc i amb una visió molt conservacionista”, ha explicat Serra, qui ha afegit que cal “reduir el potencial calòric de l’incendi abans del foc, treballant al bosc”.

Però el sector forestal es troba amb un altre problema: la falta de personal qualificat per treballar al bosc. El fet que siguin feines dures i poc remunerades fa que hi hagi poca gent que s’hi vulgui dedicar i, per això, des de BOSCAT, Serra ha explicat que treballen per revaloritzar el bosc. En aquest sentit, busquen noves vies com, per exemple, la fusta per a la construcció.