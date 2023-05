Mor Màrius Díaz, primer alcalde de Badalona en democràcia

El polític Màrius Díaz, el primer alcalde de Badalona després de la transició ha mort aquest dissabte als 89 anys d’edat, segons ha informat Badalona en Comú Podem. “Seguim el teu llegat i el de tants homes i dones del PSUC i ICV que van lluitar per fer una ciutat més justa, sostenible i igualitària”, ha afegit el partit. L’actual alcalde de Badalona, el socialista Rubén Guijarro, també ha lamentat la seva mort recordant-lo com un “defensor incansable de les polítiques socials i de salut pública” i traslladant el seu condol a familiars i amics.

Descansi en pau. En Màrius Díaz va ser el millor alcalde que #Badalona ha tingut mai



Seguim el teu llegat i el de tants homes i dones del PSUC i d'ICV que van lluitar per fer una ciutat més justa, sostenible i igualitària pic.twitter.com/BxUo52gxfN — Badalona En Comú Podem (@BdnEnComuPodem) May 27, 2023

Díaz va néixer a Barbastre el 1933 i es va traslladar a Barcelona per estudiar nàutica. Des d’aleshores va començar el seu idil·li amb la ciutat, que es va culminar el 1979 quan va encapçalar la llista electoral del PSUC a Badalona per les primeres municipals. D’aquella contesa electoral en va sortir vencedor aconseguint governar en coalició amb el PSC, tot i que només va durar una legislatura, ja que va perdre les eleccions de 1983, tot i la derrota va seguir sent regidor fins al 1999. Durant el seu mandat va prioritzar temes de salut pública com el sanejament de les platges, la reducció de la contaminació atmosfèrica i va racionalitzar el planejament urbanístic. Un cop va perdre les eleccions, Díaz va virar el seu punt de mira cap al Parlament i entre 1984 i 1988 va ser diputat. A més, l’any 1995 va ser candidat d’Iniciativa per Catalunya. Finalment, el 28 de febrer de 2020 va ser nomenat fill adoptiu de Badalona.

Els candidats mostren el seu condol

Més enllà de l’alcalde Guijarro, els altres candidats a l’alcaldia de Badalona també han mostrat el seu condol per la mort de l’exalcalde Díaz. La candidata de la CUP, Dolors Sabaté, ha assegurat que Díaz va ser “el millor alcalde que ha tingut mai la nostra ciutat, un referent i company de tantes lluites”. Des d’ERC, Àlex Montornès ha assegurat que Díaz va ser “un gran alcalde per a tots els veïns” i ha enviat el seu condol per a tots els familiars i amics.

El candidat de Junts, David Torrents, també ha assegurat que Díaz va ser el millor alcalde de la història de la ciutat i que va ser “un lluitador que no ho va tenir fàcil, però que malgrat tot va defensar una ciutat que en aquells anys tot estava per fer”. El candidat del PP, Xavier Garcia Albiol ha estat molt més breu: “Ha mort Màrius Díaz Bielsa, primer alcalde de la democràcia a Badalona. El meu condol a la seva família”.