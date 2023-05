Les xarxes ploren la marxa de l’Elena d’’Eufòria’: “Diva dels Països Catalans!”

L’última gala d’Eufòria va deixar en xoc gran part del públic de l’edició. Una de les grans favorites de l’edició, l’Elena, ens va deixar després de perdre la votació final davant d’en Tomàs. Arribats a aquestes alçades del concurs totes les eliminacions són traumàtiques pel gran públic i el cas de l’Elena no ha sigut diferent. Tot plegat per culpa dels més de 75.000 vots emesos.

Com ja se sap, les xarxes i la realitat no van a la par i aquesta no va ser una excepció. Els seguidors del programa que van decidir comentar-lo a les xarxes van mostrar el seu clar descontentament per la marxa de la mallorquina a qui se li va dir, fins i tot, que era una de les noves dives de la cançó dels Països Catalans. Un dels estereotips és d’internauta és aquell que culpa els altres espectadors i pensa que estan equivocats, assegurant que “se’n va a dormir enfadada” i que qui finalment ha caigut hauria de seguir viu al concurs, un clàssic que s’ha repetit bastat als comentaris de la xarxa de l’ocell blau.

Després hi ha comentaris més elaborats. Un altre usuari assegura que “Catalunya no necessita dues pubilles més”, sinó el “cabaret i l’elegància” que va representar l’Elena aquest divendres a Eufòria. El mateix usuari aprofita la seva intervenció per donar les gràcies a la concursant que, als seus ulls, ha fet que “Catalunya sigui menys avorrida“, tot criticant al gran públic de mitjana edat que engreixa les dades d’audiència del programa.

I si comprem el mític Molina del paral·lel?

En aquesta primera semifinal d’Eufòria els sis semifinalistes van interpretar dues cançons. En el cas de la nostra protagonista, l’actuació solista va ser la mítica Cabaret de Liza Minelli. Un tema que va enamorar una gran part dels espectadors. Davant de la circumstància algun usuari va reclamar de manera immediata un micromecenatge per comprar un dels teatres més famosos de Barcelona, El Molino, situat a l’avinguda del Paral·lel, per donar-li les claus a l’Elena per tal que el “refundi i ens hi faci l’espectacle que ella vulgui”.

Els concursants s’han de “jusgar” correctament

Un dels altres moment destacables, aquest cop cap a malament, va ser el cop de peu al diccionari que li va dedicar en Jordi Cubino, membre del VAR musical del programa. Concretament Cubino, dirigint-se als espectadors va assegurar: “Us demano ‘jusgar’ el que és la part artística, que d’això es tracta aquest programa. Si us plau, feu de nosaltres els tres programes que queden”. La idea de Cubino era demanar als votants que no es deixessin portar per si un concursant els cau millor o pitjor sinó que es fixessin en la qualitat de les seves actuacions.

Aquest comentari va provocar la ira dels internautes que reclamaven al programa, fins i tot, que ensenyés a parlar els seus treballadors. Un altre comentari clàssic també és el de ridiculitzar irònicament la persona que ha comès l’error, com per exemple fer una nova entrada al Xuriguera, aquell llibre que mostra les conjugacions de tots els verbs en català.