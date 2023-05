La campanya d’ERC a Vilanova ataca el “model PSC” i obvia el passat del conseller Elena

El model de ciutat ha polaritzat les eleccions municipals d’aquest 28 de maig a Vilanova i la Geltrú entre Esquerra Republicana i el PSC. En les últimes eleccions, els dos partits van empatar a 7 regidors, tot i que els socialistes van ser a llista més votada. Això va permetre als republicans pactar amb Junts i la CUP i aconseguir l’alcaldia. Un tripartit independentista que ha governat la capital de Garraf els primers tres anys de mandat enmig de polèmiques, sobretot amb els anticapitalistes, que van acabar sortint de l’equip. Per això, ara els republicans busquen desempatar els 7 regidors i han centrat gran part de la campanya contra el model de gestió del PSC i els alcaldes que hi ha tingut a la ciutat, tot i que oblida que l’últim alcalde socialista vilanoví va ser l’actual conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, qui, amb l’inici del Procés, es va donar de baixa del PSC i aquesta setmana ha anunciat que s’ha donat d’alta del partit d’Oriol Junqueras.

Candidats a les eleccions municipals del 2023 a Vilanova i la Geltrú amb representació durant el mandat 2019-2023: Erika Quintero (Cs), Jaume Carnicer (Junts), Juan Luis Ruiz (PSC), Olga Arnau (ERC), Josep Manel Ametllé (CUP), Juanma Rodríguez (Som VNG) / ACN

ERC diu que Elena va deixar una ciutat “endeutada, grisa i trista” sense esmentar-lo

La cap de llista dels republicans, l’alcaldessa Olga Arnau, considera que aquestes eleccions van d’un projecte de “passat” i “sense un projecte de ciutat concret”, fent referència a l’alcaldable socialista vilanoví, Juan Luis Ruiz, o de “transformació” de la ciutat. “Cal projectar Vilanova i la Geltrú al futur”, diu Olga Arnau. Fins i tot, en el debat electoral de la televisió pública de la comarca ‘Canal Blau’, Arnau recorda com els socialistes van deixar un Ajuntament “endeutat” i una ciutat “aturada, plena de diagnosis i plans estratègics buits de continguts”. “Decidirem si actuarem per treballar per a les persones o per als vestits a mida fets per a determinades persones”, deia l’alcaldessa vilanovina.

El cas és que el govern socialista al qual es refereix és el que va liderar el conseller republicà que ara dirigeix el Departament d’Interior, Joan Ignasi Elena. De fet, els regidors de l’Ajuntament que acompanyen Arnau també han mostrat les seves crítiques cap als socialistes i com van deixar l’Ajuntament vilanoví el 2011. Un exemple és el regidor Jordi Medina, qui assegura que “aquest 28 de maig o guanyen els que només fan plans que queden en un calaix o guanya construir el futur de Vilanova cap a una ciutat més verda, més sostenible, més social, més dinàmica i més republicana”. També ho ha explicitat així el regidor republicà Xavier Serra, qui demanava el vot per als republicans d’aquesta manera: “Perquè durant molts anys ells han demostrat que no són capaços. Per no tornar enrere, a la ciutat grisa, trista i endeutada que van deixar”, diu al seu compte de tuiter.

Per això estem treballant i seguirem fent-ho

Per que durant molts anys ells han demostrat que no són capaços

Per no tornar enrera, a la ciutat grisa, trista i endeutada que van deixar

Per que l'ajuntament sigui al costat de les persones#VaDeConstruir #VaDeFutur #VaDeVNG #VaDeTu https://t.co/FDa5Dl5Y0h — F.Xavier Serra Albet 🎗 (@xavierserra01) May 26, 2023

El PSC de Vilanova, crític amb Elena

Joan Ignasi Elena va ser alcalde socialista de Vilanova i la Geltrú entre el 2005 i el 2011. El 2005 va prendre el relleu de Sixte Moral, qui va deixar l’alcaldia després de 6 anys al capdavant. I precisament Moral ha sigut molt crític amb Elena, malgrat ser el seu antecessor, durant l’acte de campanya del PSC aquesta setmana Vilanova i la Geltrú, amb la presència del primer secretari del PSC, Salvador Illa. Durant l’acte, la número dos de Juan Luis Ruiz, Teresa Llorens, ja llançava un dard al conseller ara republicà: “Cal reconèixer el nostre passat”.

Sixte Moral es mostrava molt crític amb Elena per les seves declaracions arran del caos de la Renfe: “Li llegia una frase dient que som el partit de la Renfe. Doncs benvingut sigui”, assegurava Moral, qui va acusar Elena de voler menystenir el seu expartit. Davant la demanda d’Elena de transferir les competències de Renfe a la Generalitat per gestionar-les com els Ferrocarrils, l’exalcalde vilanoví recordava com en les línies controlades pel Govern català, durant el gener d’aquest 2023, hi va haver fins a 13 avaries en 15 dies. “No saben ni gestionar unes oposicions”, deixa Moral, fent referència al caos de les oposicions d’estabilització. “Vergonya conseller, vergonya”, deia Moral enviant un missatge a Elena, a qui li etzibava que “lliçonetes les justes”.