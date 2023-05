Denuncien que pocs municipis garanteixen el vot accessible a persones cegues

Les persones cegues que vulguin votar aquest 28-M sense haver de fer-ho acompanyades tenen el vot accessible garantit en pocs municipis a Catalunya. Així ho denuncia l’Associació Catalana per a la Integració de les Persones Cegues (ACIC) que, en un comunicat, detalla que només té constància de quatre ajuntaments que implementen el sistema perquè els invidents puguin exercir el seu dret a votar de manera secreta i anònima. Es tracta dels consistoris de Cerdanyola, Ripollet, Terrassa i Esplugues; on algunes meses electorals disposaran del material necessari per al procediment. Barcelona, on està empadronada una membre de l’ACIC, no disposa d’aquest mecanisme per a les eleccions municipals i les persones cegues hauran de votar acompanyades.

El 2007, després de molts anys de reivindicacions, l’ACIC aconsegueix que es modifiqués la llei orgànica del règim electoral (LOREG) per tal de poder garantir el vot accessible a persones cegues. Un sistema que es posa en pràctica per primera vegada el 2008 i que s’aplica en totes les eleccions -europees, generals i autonòmiques-, excepte en les municipals. La instauració d’aquest procediment en els comicis municipals va quedar a l’espera que s’elaboressin informes sobre la viabilitat i el bon funcionament del sistema. Han passat 15 anys i encara no està regulat per a les eleccions locals. L’associació lamenta que, aquest 28-M, “tornem a retrocedir” i que no totes les persones cegues podran exercir el dret al vot secret.

Davant aquest buit legal, hi ha alguns ajuntaments que han decidit aprofitar el sistema que es fa servir a la resta de processos electorals i implementar-lo en les municipals. Després de fer la consulta a la Junta Electoral de Zona (JEZ) i que aquesta en donés el vistiplau, l’ACIC té constància que quatre municipis catalans oferiran als seus ciutadans invidents la possibilitat de votar de manera secreta i anònima, sense que algú hagi d’ajudar-los en el moment de dipositar la papereta a l’urna. El president d’ACIC, José Ángel Carrey, celebra en declaracions a El Món que aquests municipis “hagin decidit garantir-ho ells mateixos”. No descarten, però, que a més de Cerdanyola, Ripollet, Terrassa i Esplugues; hi hagi més poblacions que ho apliquin.

Una dona vota en una mesa electoral a Barcelona per les eleccions al Parlament del 2021 | EP

Ni per les municipals ni amb el vot per correu

Tal com detalla Carrey, “el votant invident té un termini per sol·licitar aquest vot a l’Ajuntament”. El dia dels comicis, assisteix a la seva mesa electoral, on se li facilitarà el kit per a votar. Disposarà de tants sobre com candidatures es presenten al seu municipi amb el sistema braille i se li entregarà un sobre buit, on haurà d’introduir la papereta de la seva elecció. Finalment, el votant cec podrà introduir el seu vot a l’urna. Municipis com Cerdanyola i Ripollet ja van facilitar aquest sistema en els comicis locals del 2019, mentre que Terrassa i Esplugues s’estrenen en els que se celebren aquest diumenge.

A més del problema amb les municipals, les persones cegues també tenen impediments per votar per correu, en aquest cas en totes les eleccions. Per a l’ACIC, fer possible aquest vot és una tasca pendent a Catalunya. “Els terminis serien més ajustats, però no seria complicat perquè es podria seguir un sistema similar”, explica el president de l’entitat, que remarca que es podrien “imprimir i facilitar” els vots als electors cecs que vulguin sol·licitar el vot a distància.