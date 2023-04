L’actor Joel Joan tanca la llista de Junts a Altafulla per al 28-M

Nou fitxatge estrella -i sorpresa- per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Com a número 13, l’actor Joel Joan tanca la llista de Junts per Altafulla. Segons expliquen fonts del partit que cita l’Agència Catalana de Notícies (ACN), l’artista té una casa en aquest municipi del Tarragonès i hi té una forta estima i vinculació. La llista de Junts al municipi, en la qual Joel Joan consta com a independent, l’encapçala Maria Eva Martínez, seguida de Tomàs Serra, Daninia Martínez o Antoni Capell. La cap de llista és actual regidora de Junts a Altafulla després de la renúncia d’Hèctor López Bofill, qui tanca simbòlicament la llista com a últim dels suplents.

La inesperada notícia ha arribat aquest dimecres, un cop s’ha publicat les llistes provisionals per als comicis del 28-M al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). Junts per Altafulla ha tancat amb un nom sorpresa, el de l’actor català. La seva presència a la llista del partit sorprèn, si més no, perquè fa pocs dies, en una entrevista a Vilaweb el mateix Joel Joan va anunciar que aquestes eleccions s’abstindria, dient “els votarà sa puríssima mare”. En el mateix mitjà i poc després que la informació sortís a la llum, l’artista s’ha reafirmat en el que va dir i insisteix que no votarà.

A més, la setmana passada, també va criticar públicament en una piulada a Twitter que la directora de cinema Carla Simón renunciés finalment a formar part de la llista de Junts a les Planes d’Hostoles. “Quan ha vist que això li podria fer minvar les subvencions espanyoles ella s’ha retirat. Sobretot és una artista de l’equidistància i la submissió a l’amo”, va escriure.

Quan ha vist que això li podria fer minvar les subencions espanyoles ella s’ha retirat. Sobretot és una artista de l’equidistància i la submissió a l’amo. https://t.co/OIx6j2P1mt — Joel Joan (@JoelJoanJuve) April 19, 2023

Altafulla arriba a les municipals després d’un mandat convuls. ERC va perdre el govern municipal el 2022 per una moció de censura que va avalar Junts i que es va presentar després dels efectes greus que un temporal va provocar a les platges del municipi. L’anterior alcalde, Jordi Molinera, és el cap de llista d’ERC.