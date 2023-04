Carla Simón es retira de la llista de Junts a les Planes d’Hostoles

La directora i guionista de cinema Carla Simón ha renunciat finalment anar a la llista de Junts a les Planes d’Hostoles, a la Garrotxa, per les eleccions municipals del 28 de maig. Ho ha anunciat aquest dilluns a la tarda en un comunicat, després que cinc regidors del grup en aquest municipi hagin plegat per motius de pèrdua de confiança amb el partit i falta de comunicació i de transparència. En el text, la directora d’Alcarràs ha volgut “clarificar que no és de Junts” i “no comparteix la seva opció política ni la majoria de les seves idees”. A més, Simón ha lamentat que s’hagi fet una “lectura descontextualitzada” de la seva implicació en la política municipal del seu poble, el qual té menys de 1.700 habitants.

Fa només quatre dies que va saltar la notícia que Junts havia fitxat Carla Simón de número 10 a la llista del partit en aquest poble de la Garrotxa i que, segons va anunciar el passat 13 d’abril el líder de la formació al municipi, Pablo Odell, ho faria com a independent. Poc després de la dimissió d’aquests cinc membres de l’ajuntament, la realitzadora catalana ha decidit retirar-se de la llista a la qual va donar suport “simbòlicament com a suplent independent”.

Carla Simón mentre rodava ‘Alcarràs’ / Europa Press

Tot i haver renunciat, Simón remarca en l’escrit que segueix creient “fermament” en la política local, on “el que importa són les persones amb projectes il·lusionants per a les seves comunitats i no les sigles dels partits”.

Simón ha pres la decisió d’abandonar la llista, però, així i tot, no dubta que el grup de Junts, amb Odell al capdavant, “liderarà” les Planes d’Hostoles “amb cura i intel·ligència”, i, per això, anima als habitants del seu poble “a valorar el seu programa electoral”.