Carla Simón, fitxatge sorpresa de Junts pel 28-M

La directora i guionista de cinema Carla Simón és un dels fitxatges sorpresa de Junts per les eleccions municipals del 28 de maig. Simón anirà de número 10 a la llista del partit a les Planes d’Hostoles (Garrotxa) i ho farà com a independent, segons ha avançat el líder de Junts al municipi, Pablo Odell. “Em sumo a la llista com a independent”, ha dit Simón. “M’il·lusiona el projecte de poble ple d’idees dissenyades per incloure’ns a totes i a tots. Tinc la certesa i la confiança que liderarà amb rigor, intel·ligència i respecte”.

Odell ha explicat que coneix la directora d’Alcarràs des de fa molts anys perquè és veïna del poble i que s’ha sumat al projecte de Junts per al municipi per iniciativa pròpia. “L’hem vist créixer, l’hem anat seguint i gaudint amb ella els seus èxits”, ha dit. El nou cap de llista de Junts a les Planes d’Hostoles relleva l’actual alcalde del municipi, Eduard Llorà. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat l’arribada de Simón i ha qualificat el seu fitxatge com una “excel·lent notícia”.

Junts continua perfilant les llistes per les municipals

Junts treballa a contrarellotge per perfilar les llistes per les municipals. La més important, la de Barcelona, està pràcticament tancada. Xavier Trias, que ha decidit amagar el nom del partit a les paperetes, ha confirmat que els cinc primers llocs de la seva llista seran per Junts, el sisè per al PDeCAT i el vuitè per a Demòcrates. A més dels exconsellers, Victòria Alsina, Damià Calvet i Ramon Tremosa i dos pesos pensants del grup municipal com Neus Munté i Jordi Martí, l’últim a incorporar-se ha sigut el vicepresident de Junts, Josep Rius. El més probable és que el lloc del PDeCAT l’ocupi Joana Ortega i el de Demòcrates serà per Titón Laïlla.