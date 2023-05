La Junta Electoral obliga la UAB a retirar un mural independentista

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sabadell ha donat 72 hores a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per retirar de la plaça Cívica del campus de Bellaterra un mural independentista. Amb aquesta decisió, l’òrgan electoral dona resposta a la denúncia del col·lectiu Impulso Ciudadano i ho ha comunicat aquest dimecres al centre que, segons han confirmat fonts de la universitat a l’ACN, acatarà la decisió. És una pintada impulsada des de fa anys per col·lectius com el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) o La Forja i s’hi poden llegir les paraules “independència”, “socialisme” i “feminisme”. El mural es va repintar fa unes setmanes i ha estat vandalitzat amb pintura negra.

Impulso Ciudadano considerava que el mural i el seu contingut infringien l’article 50.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) i va presentar la denúncia contra la UAB a la JEZ el 23 d’abril demanant que es respecti “la neutralitat ideològica”. Es va admetre a tràmit el 29 d’abril i la UAB tenia 24 hores per presentar al·legacions, però finalment no ho va fer.

Al mural de la plaça Cívica de la UAB, que la JEZ ha donat 27 hores per tapar, s’hi pot llegir la paraula “independència” | ACN (Albert Segura)

El mural independentista, objectiu dels col·lectius constitucionalistes

Aquest dimecres, la universitat ha rebut la notificació de la decisió de l’àrbitre electoral en què li ordena que retiri el mural en un termini màxim de tres dies. La UAB complirà amb aquesta exigència. La pintada de la plaça Cívica ha sigut objecte de les denúncies de col·lectius constitucionalistes en més d’una ocasió. De fet, l’octubre de 2019, en el marc de les eleccions generals que es van celebrar el 10 de novembre, l’entitat S’ha Acabat va recórrer a la Junta Electoral de Zona per intentar aconseguir que instés la UAB a tapar el mural que demana la independència de Catalunya.