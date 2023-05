El PSC busca impedir que es repeteixi el pacte independentista a Vilanova

El PSC vol recuperar l’alcaldia de Vilanova i la Geltrú aquest diumenge 28 de maig. Ho intentarà amb el vencedor en vots de les últimes eleccions, Juan Luis Ruiz, que va empatar a 7 regidors amb ERC, la formació que va acabar formant govern. Després de ser mà dreta de Joan Ignasi Elena quan va ser alcalde de la capital del Garraf entre el 2005 i el 2011, Ruiz havia quedat segon en la cursa electoral del 2015, a un regidor de la convergent i expresidenta de l’AMI Neus Lloveras. Hi va haver un pacte de govern entre les dues formacions, però el 2018 aquell govern es va trencar per les conseqüències polítiques del Primer d’Octubre i l’aplicació del 155, que els socialistes havien votat al Senat. Això va permetre que ERC, liderada per l’actual alcaldessa, Olga Arnau i amb 4 regidors, entrés a formar part de l’executiu, fet que va permetre als republicans fer un salt en les següents eleccions, el 2019, quan van passar de tenir 4 regidors a obtenir-ne 7.

Plaça de la vila de Vilanova i la Geltrú, 28.04.2023 / Mireia Comas

Fa quatre anys un pacte d’ERC, JxCat i la CUP signat minuts abans de la investidura va desbancar els socialistes, malgrat l’oposició de la majoria de la secció local del PDeCAT. Tot i això, l’acord independentista s’ha esquerdat l’últim any per la sortida de la CUP de l’executiu. Els regidors anticapitalistes van desobeir l’assemblea cupaire i van aprovar els comptes del consistori. Però mesos més tard, ja com a regidors no adscrits, van abandonar el govern en un encreuament de retrets amb els republicans.

Ara, enmig d’aquesta tensió entre independentistes, el socialista Ruiz busca una victòria més àmplia que aquest cop li permeti governar amb la intenció de fer-ho en solitari, per tal d’evitar un nou pacte entre les forces independentistes. En els darrers comicis, Junts va passar dels 6 regidors de Lloveras, als 3 actuals –ja sense ella coma cap de llista–, mentre que també perdia pes la CUP, que passava de 5 a 3 regidors i, en canvi, Cs guanyava un tercer representant i Som VNG s’estabilitzava amb dos edils. Per la seva banda, l’alcaldessa d’ERC, Olga Arnau, intentarà evitar aquest tomb en favor dels socialistes, malgrat el mandat convuls que ha tingut entre un esclafit a principis de mandat, les obres de pacificació del trànsit al centre, que han generat molta polèmica, i la pròrroga del contracte de la recollida de la brossa.

El PSC busca recuperar l’alcaldia que va perdre Elena

Enguany, el PSC busca recuperar l’alcaldia que, precisament, va perdre l’actual conseller d’Interior nomenat per ERC, Joan Ignasi Elena, qui aleshores era un dirigent destacat a les files socialistes. Juan Luis Ruiz busca ampliar el seu avantatge sobre Olga Arnau amb l’eslògan Sabem governar. Un lema de campanya que fa referència al “mal govern” que, assegura, hi ha hagut al consistori vilanoví els darrers anys. Les seves principals propostes són clares: un nou contracte de neteja, revisar el pla de mobilitat, una nova licitació de les escombraries, fer un nou pla general, i la més sonada: tornar la Ronda Ibèrica als dos carrils completament. “El gran problema que hi ha hagut és el mateix govern, que l’ha caracteritzat per la improvisació, manca de transparència, manca de cohesió interna i manca de lideratge”, diu Ruiz en declaracions a El Món. L’actual diputat del PSC al Parlament es mostra molt crític amb l’obra de govern d’Arnau, i és que el contracte de la brossa fa 5 anys que està prorrogat. També assegura que “comença a haver-hi un problema de seguretat al barri de la Geltrú i al barri de mar”.

La Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú, 28.04.2023 / Mireia Comas

Per revertir la situació a Vilanova, el PSC basa el seu programa electoral en quatre eixos diferents. El primer, en l’espai públic: “Cal revertir la situació de deixadesa i fer una nova licitació de la brossa. També cal pactar amb l’empresa noves mesures urgents per aplicar a la nova realitat de la ciutat”, diu Ruiz, qui aposta per “millorar freqüències, maquinària i aprofitar tecnologies”. Pel que fa al porta a porta, Ruiz no descarta fer una prova pilot en algun barri concret, però descarta totalment fer-ho a tota la ciutat, que és el que pretenia fer la CUP els primers anys, quan gestionava aquesta carpeta.

Sobre la mobilitat, Ruiz ja avisa des d’un bon començament que, en cas que guanyi, de les primeres mesures que prendrà serà revertir la situació de la Ronda Ibèrica per tornar-la completament de dos carrils. Aquesta Ronda es tracta d’una de les principals carreteres per entrar i sortir de la ciutat. El primer any de mandat, el consistori va eliminar un dels dos carrils amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat. En un context de disminució del trànsit a causa de la Covid, hi havia “informes tècnics” que indicaven que amb un carril ja n’hi hauria prou. Mesos més tard, però, davant la situació d’embussos per entrar i sortir de la ciutat i les queixes de la ciutadania, es va tornar a fer parcialment, en alguns trams, de dos carrils.

A més, Ruiz també proposa revisar el pla de mobilitat. Durant aquest mandat, per tal de pacificar el centre, l’Ajuntament va canviar el sentit de diversos carrers cèntrics, malgrat les queixes veïnals, i ha apostat per una xarxa viària de carrils bici per tota la ciutat. “Hi ha hagut els canvis de sentit en un cap de setmana. Això ha d’anar acompanyat d’aparcaments i de propostes urbanístiques. Que no es pugui creuar la Rambla Principal en cap horari i que només es pugui fer per la Ronda Ibèrica i per la carretera general no té cap mena de sentit”, afirma Ruiz, qui creu que això incompleix la normativa de Zona de Baixes Emissions. A més, proposa un nou aparcament soterrat a la plaça dels Pobles d’Espanya.

El mercat de Vilanova i la Geltrú, 28.04.2023 / Mireia Comas

El segon eix que proposa el PSC es basa en el de la capitalitat. “Cal recuperar el lideratge en l’àmbit del Penedès i ser una part activa de l’arc metropolità”, proposa Ruiz, qui opta per fer un pla estratègic per definir el model de ciutat de cara al 2030 i 2035. Per això, proposa l’exalcalde socialista Sixte Moral com a president d’aquest consell assessor. El tercer eix es basa en una ciutat “justa i igualitària”, mentre que el quart se centra en la “descentralització de l’Ajuntament”. Per això, Ruiz proposa la figura dels regidors de barri.

ERC busca mantenir l’alcaldia

La investidura ‘in extermis’ d’Olga Arnau com a alcaldessa de Vilanova i la Geltrú trencava una dinàmica d’alcaldes socialistes i convergents des de la restauració de la democràcia. Ara, Arnau busca mantenir l’alcaldia de la capital del Garraf. L’alcaldessa considera que el principal problema que té l’Ajuntament són les 28 urbanitzacions que “no estan legalitzades”. “És molt complicat donar serveis a aquestes perifèries. S’ha de fer un endreçament urbanístic“, explica Arnau, qui afirma que a Vilanova hi viu més gent de la que consta al cens a causa de les segones residències. Així mateix, també considera que la mobilitat “és un problema” i opta per “posar les persones per davant de tot i per sobre les màquines”. “En una ciutat que és plana amb distàncies molt curtes les coses es podrien fer passejant”, explica Arnau, qui admet una manca de transport públic.

Arnau es mostra autocrítica i admet la gestió dels residus és una de les qüestions en què l’equip de govern ha “fracassat“. “Ho gestionava la CUP. Ara estem estudiant un canvi cap a un model mixt“, afirma Arnau, qui creu que s’ha de fer un reforç diari de la recollida del cartó i el plàstic. Per mirar de revertir la situació, el consistori ha invertit 800.000 euros més per afegir més contenidors als carrers. A més, assegura que amb la prova pilot del porta a porta hi ha “una diagnosi feta i les activitats econòmiques estan controlades”. D’altra banda, Arnau també admet que “hauria de millorar la comunicació” per explicar “per què es fan determinades coses”.

Pel que fa a la mobilitat, una de les carpetes més calentes de la ciutat vilanovina, l’alcaldessa d’ERC afirma que “han portat a terme el pla de mobilitat aprovat en l’anterior mandat“, tot i que explica que ja se n’està elaborant un altre. Així mateix, treu pit d’haver construït l’anella verda. “Sempre hem dit que havíem d’unir la ciutat de nord a sud amb bicicleta i prioritzar els entorns escolars”, afirma Arnau, qui també explica que han determinat la Zona de Baixes Emissions. Sobre la polèmica de la Ronda Ibèrica, l’alcaldessa treu pit d’haver “reduït moltíssim la sinistralitat” i afirma que la decisió de tornar als dos carrils parcialment va ser “política”.

La polèmica Ronda Ibèrica de Vilanova i la Geltrú, 28.04.2023 / Mireia Comas

Sobre els embussos per sortir i entrar a la ciutat, Arnau afirma que “aquest problema se solucionarà sol”. “La carretera general rep 7.500 vehicles al dia que passen pel centre. D’aquests, només 500 es queden a Vilanova, mentre que els altres 7.000 utilitzen la via de pas. Encara no passen pel nord de la ciutat, que és per on ho haurien de fer”, opina Arnau, qui considera que és qüestió de temps. A més, opina que la Ronda Ibèrica ja “no és una via ràpida”, i per això precisament proposa, juntament amb la majoria de forces polítiques, que la substitueixi la C-31. “S’han de fer més connectivitats i convertir-la en una via de dos carrils”, proposa Arnau, malgrat que depengui de la Generalitat. L’alcaldessa també explica que han posat en marxa l’habitatge públic i nega que el barri de la Geltrú (un nucli antic on hi ha oferta d‘oci nocturn), sigui “insegur”. “A la Geltrú hi havia problemes de convivència, però ja estan solucionats”, explica.

Junts, a la recerca del vot perdut el 2019

L’alcaldable de Convergència i Unió el 2011, Neus Lloveras, va arribar a obtenir fins a 9 regidors. Vuit anys després i ja sense Lloveras, Junts havia caigut en picat i en va obtenir només tres. Això s’explica pel desgast de governar, l’auge de la marca ERC el 2019, la falta d’un relleu fort i la sensació de poca acció de govern a causa de ser un dels consistoris més endeutats de Catalunya el 2011 després del mandat d’Elena. De fet, l’alcaldable de Junts a Vilanova havia de ser Gerard Figueres, aleshores secretari d’Acció Exterior i la Unió Europea a la Generalitat. Tanmateix, la marxa de Junts del Govern va propiciar que Figueras se n’anés a l’empresa privada i renunciés a ser alcaldable, tot i que, ara, va de número 6 a la llista.

Això ha fet que el president de la Confraria de Pescadors, Jaume Carnicer, qui ja va anar com a número 3 fa quatre anys, fos escollit com a alcaldable del partit. Proposa cinc eixos per millorar la situació de l’Ajuntament. El primer, l’espai públic. El seu espai polític va agafar la carpeta dels residus un cop els regidors cupaires van marxar de l’executiu i van paralitzar les propostes de la CUP d’implementar el porta a porta arreu de Vilanova per “manca de consens”. Ara, Carnicer proposa “implementar una part del porta a porta. Començant per comerços i en funció dels llocs”. Sobretot, Carnicer se centra en un detall: “Cal explicar el perquè”. També opta per posar arbrat autòcton, treu pit d’una inversió d’1.700.000 euros per a l’enllumenat i aposta per una política lumínica de seguretat.

El segon eix és la mobilitat. Carnicer considera que el seu “referent” és Pontevedra. Per això, proposa poder “arribar a Vilanova amb cotxe, però deixant espai per a les persones”. Amb això, admet que s’han fet els canvis “massa ràpid” i que “falten molts més aparcaments” davant la pacificació del centre. “Vilanova segueix sent una ciutat de 40.000 habitants, però hem crescut molt de pressa i no ha tingut temps d’adequar-se”, assegura Carnicer, qui també proposa un pàrquing sota la plaça dels pobles d’Espanya, afegir habitatge social on hi ha actualment la Policia Local i ampliar les freqüències del transport públic. De fet, Junts ha sigut qui ha gestionat la carpeta de mobilitat els últims quatre anys i Carnicer explica que la reducció a un carril de la Ronda va ser perquè els seus informes tècnics asseguraven que si es feia així “no comportaria una pèrdua de mobilitat”. “En aquella zona hi havia molts incidents”, assegura.

La façana marítima de Vilanova i la Geltrú, 28.04.2023 / Mireia Comas

Una altra carpeta a la qual es refereix Carnicer és la de seguretat. “Seguim tenint el problema de les botellades a la façana marítima durant l’estiu”, explica l’alcaldable de Junts, malgrat que matisa que “s’ha millorat”. Tot i això, focalitza el principal problema a la Geltrú, i per això, opta per construir un espai d’oci nocturn que “no molesti”. “Cal un espai que no sigui una zona amb veïnatge. Una zona exclusivament destinada a l’oci nocturn”, explica Carnicer. De fet, l’Ajuntament ja ha posat en marxa una Nau per a joves, però Carnicer considera que s’ha d’ampliar. Pel que fa a l’habitatge, l’alcaldable de Junts assegura que s’ha de “reactivar”. “Tenim molts pisos en desús que són la font per poder readaptar-los perquè els lloguers siguin econòmics i atractius”, explica Carnicer, qui també opta per “pressionar les entitats bancàries”.

Vetos creuats entre ERC i PSC, amb l’interrogant de Junts

El PSC busca aconseguir una majoria sòlida per poder governar en solitari. Ruiz assegura que si ERC, Junts i la CUP tornen a sumar, “pactaran”, i per això fa una crida al “vot útil” per a ell. “Reclamo que aquells ciutadans que volen passar pàgina confiïn en mi”, explica. Arnau per la seva banda, ja avisa que no són “gaire compatibles amb les formes de treballar del PSC”. “El Jaume [Carnicer] i la Blanca [Junts] m’han demostrat que som compatibles i ens hem entès”, afirma Arnau, sabent que haurà de pactar. Mentre PSC i ERC ho tenen clar, l’interrogant és a Junts. “No es tracta de pactar amb qualsevol altre partit. S’ha de buscar un consens intern i ha d’anar en concordança amb el programari”, avisa Carnicer.

Els vilanovins, farts de la mobilitat i la brutícia

La mobilitat i la brutícia han sigut els principals problemes dels quals els vilanovins s’han queixat durant aquest mandat. Un exemple és en Daniel Olivé, comerciant de 56 anys de l’Intersport Olària. “La neteja no funciona i estem col·lapsats d’escombraries. Sobretot en el sector de la restauració”, explica en Daniel. Pel que fa a la mobilitat, el comerciant explica que també “ha col·lapsat“. “No s’ha negociat i la carretera general ha col·lapsat“, afirma en Daniel, qui creu que “hi ha hagut bones intencions”, però que el resultat no ha sigut “òptim”. A més, considera que el porta a porta és una “utopia” per als pisos grans i donar-li la carpeta a la CUP “va ser un error”. En Daniel considera que hi ha hagut un empitjorament en comparació al mandat de Neus Lloveras i explica que els comerços “estan tancant”.

En Daniel, un comerciant de Vilanova i la Geltrú, 28.04.2023 / Mireia Comas

Una altra persona que segueix aquesta crítica és l’Oriol Pérez, un jove de 23 anys que posa especial èmfasi en la delinqüència. “Quan vas pel carrer no vas amb la mateixa seguretat que fa quatre anys“, explica l’Oriol, posant d’exemple la Geltrú o la plaça de les Cols. També posa d’exemple com l’any passat van haver de tancar la discoteca La Daurada per un apunyalament a un jove. A més també es mostra molt crític amb la mobilitat i el reciclatge. “El pla que ha fet l’Ajuntament per pacificar el centre ha sigut bastant horrorós“, assegura, i es mostra molt crític amb l’actuació amb la Ronda Ibèrica.

L’Oriol Pérez, un jove de Vilanova i la Geltrú, 28.04.2023 / Mireia Comas

En Simón, per la seva banda, opina que un dels principals problemes que hi ha també és el tema assistencial. “Es perden molts diners en unes actuacions superficials i s’hauria de fomentar més l’accés a les persones grans”, explica. A més, també opina que els canvis en mobilitat han sigut “negatius” i subratlla que “els contenidors sempre estan plens”. “Crec que els partits polítics no haurien d’intervenir tan directament en la gestió municipal. Cal buscar bons gestors”, opina en Simón.