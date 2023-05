La JEC renya Aragonès i Cambray per vulnerar la llei electoral

La Junta Electoral Central (JEC) ha renyat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, per haver fet propaganda electoral en dos actes del Govern. Junts havia denunciat cinc notes de premsa enviades per la Generalitat, de les quals la JEC considera que n’hi ha dos on es pot “apreciar l’exaltació d’èxits que prohibeix l’article 50.2 de la LOREG”.

Es tracta d’un acte d’Aragonès del 5 de maig per presentar la campanya forestal –on va dir que s’han comprat 40 vehicles nous i s’invertiran 100 milions en cinc anys per renovar la flota– i un de Cambray del 2 de maig per anunciar mesures contra l’assetjament escolar en el qual va anunciar que multiplicaria per deu els recursos per a programes de prevenció. Junts ha celebrat que la JEC hagi estimat part de la seva denúncia i hagi advertit Aragonès i Cambray per haver fet “propaganda electoral utilitzant el Govern”.

Resolució de la JEC sobre la denúncia de Junts contra el Govern / JEC

La JEC descarta sancions al Govern

En el seu escrit, la JEC dona la raó “parcialment” a Junts en què els dos actes comunicats no són “campanyes informatives que resultin imprescindibles per a la salvaguarda de l’interès públic o per al correcte funcionament dels serveis públics”. No obstant això, l’òrgan reconeix que “soles i aïllades”, les referències que apareixen a les notes de premsa denunciades no constitueixen “un incompliment greu o reiterat de l’article 50.2 de la LOREG” i, per tant,descarta incoar un expedient sancionador a Aragonès i els quatre consellers denunciats.

La Junta Electoral Central reitera que no existeix una “vulneració ‘sistèmica’ (com diu el denunciant) de l’article 50.2” i considera que no ha d’adoptar “cap altra mesura addicional més enllà de declarar la vulneració del citat precepte”. És la segona vegada que la JEC adverteix Aragonès. El passat 19 d’abril, la JEC va acusar el president de la Generalitat de no respectar la imparcialitat que se li exigeix al càrrec durant un període electoral per haver anunciat l’acord de claredat.