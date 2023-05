La JEC regaña a Aragonès y Cambray por vulnerar la ley electoral

La Junta Electoral Central (JEC) ha regañado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el consejero de Educación, Josep González-Cambray, por haber hecho propaganda electoral en dos actas del gobierno catalán. Junts había denunciado cinco notas de prensa enviadas por la Generalitat, de las cuales la JEC considera que hay dos donde se puede “apreciar la exaltación de éxitos que prohíbe el artículo 50.2 de la LOREG”.

Se trata de un acto de Aragonès del 5 de mayo para presentar la campaña forestal –donde dijo que se han comprado 40 vehículos nuevos y se invertirán 100 millones en cinco años para renovar la flota– y uno de Cambray del 2 de mayo para anunciar medidas contra el acoso escolar en el cual anunció que multiplicaría por diez los recursos para programas de prevención. Junts ha celebrado que la JEC haya estimado parte de su denuncia y haya advertido a Aragonès y Cambray por haber hecho “propaganda electoral utilizando el gobierno catalán”.

Resolución de la YAZCO sobre la denuncia de Juntos contra el Gobierno / YAZCO

La JEC descarta sanciones al gobierno catalán

En su escrito, la JEC da la razón “parcialmente” a Junts en que los dos actos comunicados no son “campañas informativas que resulten imprescindibles para la salvaguardia del interés público o para el correcto funcionamiento de los servicios públicos”. Sin embargo, el órgano reconoce que “solas y aisladas”, las referencias que aparecen en las notas de prensa denunciadas, no constituyen “un incumplimiento grave o reiterado del artículo 50.2 de la LOREG” y, por lo tanto, descarta incoar un expediente sancionador a Aragonès y a los cuatro consejeros denunciados.

La Junta Electoral Central reitera que no existe una “vulneración ‘sistémica’ (como dice el denunciante) del artículo 50.2” y considera que no tiene que adoptar “ninguna otra medida adicional más allá de declarar la vulneración del citado precepto”. Es la segunda vez que la JEC advierte Aragonès. El pasado 19 de abril, la JEC acusó el presidente de la Generalitat de no respetar la imparcialidad que se le exige al cargo durante un periodo electoral por haber anunciado el acuerdo de claridad.