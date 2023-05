Junts marca distàncies amb el PSC i li retreu el silenci sobre Rodalies

Junts intenta marcar distàncies amb el PSC per allunyar els fantasmes de la sociovergència i retreu als socialistes el seu silenci sobre el caos a Rodalies. En un acte a Tarragona, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha lamentat que cap dirigent socialista hagi posat el crit al cel per les incidències constants a la xarxa de Rodalies. “Heu vist aixecar la veu algun socialista d’aquí o al senyor Illa amb el tema de Rodalies? No l’han aixecada perquè molestaria al seu amo de Madrid, que és el PSOE, qui n’és el responsable, tant els fot si la gent de Tarragona per anar a Barcelona s’ho passen malament”, ha recriminat.

L’alcaldable de Junts a la ciutat, Jordi Senda, ha negat que estiguin buscant un pacte amb el PSC per treure ERC de l’alcaldia i ha assegurat que només pactaran amb els partits que defensin el país i el català i no guardin l’estelada l’endemà de les eleccions municipals del 28 de maig, en referència a ERC. Els republicans fa dies que acusen Junts de volen recuperar els pactes amb el PSC per treure’ls dels ajuntaments, igual que passar a la Diputació de Barcelona el 2019. Sendra ha garantit que els pactes els decidirà la secció tarragonina del partit i que no estan disposats a entrar en cap intercanvi de “cromos”.

El candidat de Junts a Tarragona, Jordi Senda, amb Jordi Turull, Josep Rull i Míriam Nogueras / ACN

El candidat també ha mostrat la seva preocupació pel passat de l’alcaldable del PSC, Rubén Viñales, que va formar part del grup municipal de Cs a la ciutat. “Em pesa molt perquè ve d’un partit que va néixer per anar en contra la llengua catalana”, ha reconegut. Sendra també ha enviat un missatge a ERC. “Jo no amagaré les meves conviccions nacionals, ni posaré l’estelada al calaix com farà ERC dilluns quan tornaran a parlar de diàleg i d’acords de claredat”, dit. També ha retret als republicans que es queixin tant d’un possible pacte amb el PSC quan ells hi “pacten cada dia”.

Pluja de milions i d’incompetència

Turull ha aprofitat l’acte central de campanya a Tarragona per retreure a la Moncloa i la Generalitat que facin campanya a cop de BOE. “Tant en Pedro Sánchez com en Pere Aragonès estan prometen una pluja de milions, aprofitant els seus càrrecs públics i des dels faristols dels mítings, però quan van al seu despatx ens regalen una pedregada d’incompetència i insolvència”, ha etzibat. També ha intervingut l’exconseller Josep Rull, que ha promès que Junts “redignificarà” els ajuntaments. “Aspiràvem a ser la Dinamarca o l’Holanda del sud d’Europa, i estàvem en condicions de fer-ho, però hi ha el risc que en funció de com es governi acabem sent una autonomia mediocre, això no ens ho podem permetre”