El PSC busca recuperar Tarragona, ERC conservar-la i Junts vol un canvi

El PSC busca recuperar Tarragona en les eleccions municipals del 28-M. Hi va governar, en una primera etapa, entre el 1979 i el 1989, amb Josep Maria Recasens. I posteriorment va tornar a tenir l’alcaldia entre el 2007 i el 2019, amb Josep Fèlix Ballesteros, que ara plega del consistori després de quatre anys com a cap de l’oposició. Els socialistes han anat a buscar com a cap de llista l’excandidat de Ciutadans Ruben Viñuales, qui busca ser alcalde de Tarragona després de quedar tercer amb la formació taronja en les passades eleccions, amb quatre regidors.

De fet, el PSC, 2019, amb Ballesteros com a aspirant a repetir com a alcalde, va guanyar les passades eleccions municipals. Però només va obtenir 464 vots més que l’ERC de Pau Ricomà, i van aconseguir 7 regidors cadascun. Amb aquest resultat, l’alcaldable d’ERC va pactar amb els comuns i va comptar amb el suport extern de Junts i de la CUP. A la meitat de mandat, el 2012, per buscar estabilitat, Ricomà va fer entrar al govern Junts, amb 3 regidors, i la CUP, amb 2. Això va propiciar la marxa dels comuns de l’executiu, ja que consideraven que l’entrada del que consideraven espai convergent era una línia vermella.

Aquest mandat ha estat marcat per diverses crisis, com l’anul·lació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o les picabaralles pel nou contracte de la recollida de la brossa. Això podria afavorir l’alcaldable del PSC, Ruben Viñuales, qui podria arreplegar vots de Ciutadans, que està en caiguda lliure arreu del país.

Els republicans són l’única formació amb un alcaldable que repeteix. Junts també presenta una llista renovada. Si en les passades eleccions va presentar Dídac Nadal –fill de l’històric alcalde de CIU, Joan Miquel Nadal, entre el 1989 i el 2007–, aquest cop el cap de llista és un regidor històric de l’espai convergent: Jordi Sendra, qui torna a la política municipal després de 10 anys i busca marcar perfil amb l’actual grup municipal de Junts -influenciat pel PDeCAT- i amb l’alcalde Ricomà.

Tarragona 29/3/2023 / Mireia Comas

Surt Ballesteros, entra Viñuales

L’històric alcalde del PSC a Tarragona Josep Fèlix Ballesteros plega després dels quatre anys com a cap de l’oposició al consistori i enmig d’un embolic judicial considerable com a imputat pel cas Inipro. El seu substitut ja és un vell conegut de la política municipal. Ruben Viñuales es va presentar com a cap de llista de Ciutadans les passades eleccions municipals, i va obtenir un bon resultat per a la formació taronja, que va quedar tercera amb quatre regidors. Tot i això, Viñuales va durar poc més d’un any com a líder de Cs al consistori tarragoní, perquè va estripar el carnet del partit i va renunciar a tots els seus càrrecs per anar com a número 2 del PSC a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021. De fet, és diputat a la cambra catalana, en la qual és membre de la comissió de justícia i de la infància.

Viñuales busca recuperar l’alcaldia per al PSC i, en declaracions a El Món, fins i tot fa broma del seu passat a Ciutadans. “Era el rarete del grup. El rojillo. La gent em preguntava què feia a Ciutadans, ja que tothom sap que soc votant socialista de tota la vida”, assegura. Viñuales veu indispensable impulsar un nou contracte de neteja, ja que va quedar desert el passat 28 d’abril per desavinences dins el govern tarragoní. També proposa impulsar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb l’objectiu de “créixer de forma sostenible”. “Hem perdut 1.500 persones de població en els últims anys, mentre que el nostre entorn creix. Crec que estem perdent el concepte de capital i hem de liderar l’àrea metropolitana de Tarragona”, assegura Viñuales.

Pel que fa al transport, vol mancomunar i coordinar aquesta carpeta amb altres ciutats. “Ens permetria que les empreses grans de transport de Reus i Tarragona treballessin juntes”, explica Viñuales. Pel que fa a seguretat, admet que hi ha una “percepció de manca de seguretat”. Considera que hi ha molta gent que no denuncia els furts perquè “creuen que no hi ha recorregut”. “Si soc alcalde em quedaria jo mateix l’àrea de seguretat“, explica l’alcaldable socialista de forma taxativa. Així mateix, l’actual diputat al Parlament també vol aconseguir que els turistes que venen a Tarragona “s’hi quedin” i no marxin cap a la Roca Village o a Andorra. “Només el 10% dels creueristes del port es queden a Tarragona. Hem de ser els qui millor expliquem el nostre passat romà”, assegura Viñuales, qui considera que a la capital del Tarragonès “no hi ha problemes” de massificació turística, ja que és un turisme de cultura.

En aquesta línia, el candidat del PSC vol generar un barri tecnològic al Polígon Francolí, generar una marca pròpia a través de campanyes tecnològiques i fer un gran parc que es digui Horta Gran i de Ponent Verd. També opta per convertir en zona de vianants l’última conca de la rambla de Tarragona, per convertir-la en un “centre comercial urbà”, així com generar aparcaments dissuasius. Viñuales també busca que Tarragona lideri la vall de l’hidrogen verd, així com negociar amb l’Estat perquè les mercaderies no passin per l’interior de Tarragona en un marc de “recuperació de les vies que permetria a Tarragona obrir-se al mar“, ja que part de les vies del tren estan entre el centre històric i la platja. També explica com Tarragona recapta pocs diners de la indústria química i proposa “treballar conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili per potenciar el talent”.

Tarragona 29/3/2023 / Mireia Comas

ERC busca revalidar l’alcaldia

Esquerra Republicana busca revalidar l’alcaldia amb l’alcalde Pau Ricomà, malgrat els problemes de govern que hi ha hagut durant aquest mandat. Ricomà, en declaracions a El Món, treu pit de la seva gestió i assegura que van arribar amb un deute del 100% i l’han rebaixat fins al 80%. Així mateix, Ricomà explica que l’accident químic d’Iqoxe va provocar una “crisi de confiança entre la ciutadania i l’empresa”. “Des que va arribar l’actual conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, també vam fer un pla i un simulacre que va sortir força bé”, assegura. L’alcalde tarragoní es defensa de les crítiques de l’oposició i explica que el POUM va ser suspès per una “ordre judicial” i “ara s’ha fet de nou”. De fet, en aquest POUM considera que s’ha d’avançar cap a la “cohesió i la mobilitat sostenible”, així com trencar la barrera entre el centre i els barris. “Cal generar més carrils per a les bicicletes”, proposa.

L’alcalde també diu que s’està “elaborant un nou contracte de neteja canviant les condicions”. De fet, admet que no estan “contents” amb la situació actual de la ciutat pel que fa a la neteja: “Podria estar més neta”, assegura. Ricomà afirma també que Tarragona és una ciutat “poc compacta” i “molt extensa”. Per això, proposa millorar la recollida selectiva i impulsar els contenidors intel·ligents. L’Ajuntament també ha invertit 15 milions d’euros en l’obertura d’un espai turístic social que fa més de 10 anys que està tancat per convertir-lo en un espai juvenil, així com han aconseguit fons europeus per a la construcció de 160 habitatges socials.

Junts busca recuperar l’alcaldia de Joan Miquel Nadal

Junts per Catalunya busca recuperar la ciutat que un dia va governar durant 18 anys sota el lideratge de Joan Miquel Nadal. De fet, el seu actual alcaldable, Jordi Sendra, s’emmiralla en aquesta època com a referència del projecte de Tarragona. “Vam tenir un govern que va despertar la ciutat. Se li deia ‘La Tarragona radical i brillant‘. El meu referent és la Tarragona de fa 15 anys”, explica Sendra en declaracions a El Món. No ho tindrà fàcil, per això, i és que durant les últimes dues eleccions el seu espai polític ha obtingut únicament tres regidors. Enguany, s’enfronta a una altra problemàtica i és que l’espai que representava Convergència i Unió es presenta fragmentat. Més enllà de Junts per Catalunya, el PDeCAT –sota el paraigua d’Ara Pacte Local– també ofereix candidatura amb les sigles ‘Sí Tarragona‘ i sota el lideratge de Mar Giné, que es presenta com una continuista de Dídac Nadal. Tot i això, Jordi Sendra explica que Junts per Catalunya els va oferir “llocs de sortida” i considera que el culpable d’aquesta fragmentació és la direcció nacional del PDeCAT. “Em vaig trobar amb una demanda de càrrecs. No trauran cap regidor i espero que es llancin pocs vots a la brossa”, assegura Sendra.

De fet, per això Sendra intenta marcar perfil amb l’actual govern municipal, que creu que és un executiu “descentrat” i “inestable”. “Jo vull representar un espai central“, assegura Sendra, qui porta com a número 2, Elvira Vidal, qui havia sigut número 3 amb Dídac Nadal. Així mateix, l’alcaldable de Junts situa els principals problemes de la ciutat en el fet que hi ha un “problema de sensació de seguretat, la ciutat està bruta, hi ha col·lapse dels serveis socials i cal una modernització de l’administració”. Així mateix, assegura que un nou POUM ha de definir quina ciutat es vol “en els pròxims anys” i considera que l’actual “et redirigeix a Ponent”. “També hi ha el problema dels equipaments buits”, assegura Sendra. Així mateix, opina que “s’ha de donar suport a totes les entitats que gratuïtament ajuden la gent que no arriba a final de mes” i posa d’exemples de la Creu Roja o la Fundació Bona Nit. També demana pensar en espais per a joves i fomentar polítiques d’habitatge per a ells.

Tarragona 29/3/2023 / Mireia Comas

Pel que fa a la seguretat, l’alcaldable de Junts opina que “s’ha de tornar a la policia de proximitat“. “No pot ser que els agents sempre estiguin al cotxe patrulla”, opina Sendra, qui proposa una Guàrdia Urbana per al barri de Llevant per solucionar els problemes que hi ha amb les ocupacions delinqüencials en aquest barri. A més, també es posa les mans al cap amb l’actual taxa d’escombraries, que l’Ajuntament va apujar un 28%. “Això et fa pensar que l’economia de l’Ajuntament està malament. Els ingressos de l’Ajuntament han de venir de l’activitat econòmica”, explica.

Sendra també exposa la problemàtica que Tarragona sigui una ciutat “poc compacta”. Per això, vol potenciar l’ús del transport públic i “en la mesura del possible implementar els carrils bici per impulsar la cultura d’anar amb patinet”. Però, sobre aquest aspecte, avisa: “No es pot tenir una batalla ideològica contra el cotxe“. Així mateix, vol impulsar aparcaments dissuasius amb llançadores. Pel que fa al comerç, es mostra “preocupat” per l’estat de la rambla. “Hauria de lluir i no llueix. No es fa una política per evitar el tancament de comerços”, assegura Sendra, qui proposa convertir en zona de vianants la darrera coca de la rambla.

En aquesta línia, Sendra també vol parlar amb el Port de Tarragona per “treure en tren del carbó que passa pel barri del Serrallo i la part baixa”. L’objectiu de Sandra és fer-lo passar pel port amb l’objectiu de descarbonitzar la ciutat. Així mateix, també demana a Adif la cessió dels seus terrenys al carrer del Mar per convertir-lo en un “passeig ample”. Sendra també vol centralitzar totes les oficines de turisme al Banc d’Espanya i “aprofitar la casa de la festa” per a activitat privada.

Fins a tretze candidatures per a Tarragona

En Comú Podem espera ampliar la seva representació a l’Ajuntament de Tarragona i no repetir les diverses disputes internes protagonitzades durant aquest últim mandat. Jordi Collado encapçala una llista “forta i unida” i no descarta pactar amb els partits d’esquerres. Enter ells, la CUP que, després de dos anys al govern municipal, es presenta a les eleccions del 28-M amb una llista capitanejada per Eva Miguel. La candidata cupaire es mostra orgullosa de la feina feta durant l’últim mig mandat, sobretot, pel que fa als projectes vinculats a l’habitatge.

El PP recupera Maria Mercè Martorell, qui va ser regidora de l’Ajuntament de Tarragona entre el 1995 i el 2007, quan es va donar de baixa del partit per “desavinences”. Setze anys després, torna a liderar els populars a la ciutat. Ho fa amb la voluntat de lluitar contra la que considera que és una “Tarragona deixada, bruta i insegura”. Martorell confia que els populars tornin a formar part de l’equip de govern.

També es presenten Cs, Vox, el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC), Escons en blanc, Convergents i Valents. D’aquests només repeteix Vox, qui l’any 2019 va obtenir 1.681 vots. De fet, es van quedar a 1.880 vots del PP, que va entrar a l’Ajuntament amb dos regidors. Francisco Javier Gómez encapçala la llista. Els quatre partits restants s’estrenen aquest 2023 a la ciutat. Albert Sabaté lidera el PCTC, mentre que José Luis Calabuig és el candidat d’Escons en blanc, Manuel Andrés Marín, de Convergents i Roberto Hernández, de Valents.

Possibles pactes

Viñuales es mostra convençut que, si l’actual coalició de govern suma, ERC i Junts “pactaran”, malgrat el distanciament de Jordi Sendra amb l’actual executiu. Per això, busca guanyar amb prou regidors per governar en solitari. “Si som una majoria forta i pacten, serà el pacte dels perdedors”, assegura Viñuales. De fet, Ricomà va en aquesta línia i assegura que ha “vist una alineació molt clara del PSC amb el PP i Cs”. “Viñuales ha confeccionat una llista amb molt poc accent social i amb un plantejament molt de dretes”, assegura Ricomà, qui ja avisa que les possibilitats d’ERC fer equacions passen “molt poc pel PSC”. Pel que fa a Sendra, és qui es mostra menys clar: “Surto a guanyar les eleccions. L’endemà ja es trucarà a qui s’hagi de trucar”.

Parla la ciutadania

La visió dels polítics en plena campanya és una, però els ciutadans tenen el seu propi punt de vista. En Pep, de 62 anys, considera que un dels grans problemes de Tarragona és “la connexió del centre amb els barris”. “Falta transport públic i el que hi ha podria ser molt millorable”, explica en Pep, qui creu que la qüestió de la brossa “ha millorat”. “Tarragona és una població de serveis. En canvi, Reus és més aviat de comerciants”, explica en Pep, qui també opina que és una ciutat “més aviat segura”. Tot i això, alerta: “A Tarragona hi ha molt poca cosa. Tothom se n’ha d’anar fora”, assegura, ja que considera que el preu de l’habitatge s’ha “encarit molt”. Així mateix, no veu la diferència entre Fèlix Ballesteros i Pau Ricomà i afirma que “els polítics es mouen per interessos”. “Ballesteros va estar massa anys d’alcalde”, diu en Pep, qui assegura que “no votarà“. “No em donen cap confiança ni els de Tarragona, ni els de Reus, ni els d’enlloc”, diu en Pep, qui assegura que està “desencantat”.

Pel que fa a en Josep Maria Juan Biosca, venedor de cotilleria des de fa 45 anys, opina que Tarragona està “súper bruta” i “no entén les desgràcies que han fet al carrer Pere Martell amb l’avinguda del Marquès de Montoliu amb el carril bici“. “Es podria haver fet un carril bici d’una altra forma. La meva mare, de 92 anys, l’he d’anar a buscar i tinc por per aparcar”, assegura. Així mateix, assegura que Pau Ricomà l’ha “defraudat molt”. “No ha estat a l’altura”, explica en Josep Maria, qui creu que Tarragona ha perdut punts durant els últims quatre anys.

El Josep Maria Juan Biosca, corseter des de fa 45 anys a Tarragona 29/3/2023 / Mireia Comas



Pel que fa a la Iolanda, que és peixatera al Mercat Central, denuncia que l’actual Ajuntament va treure l’autobús de l’AMT del Nàstic de Tarragona. “Per a mi això és molt important. Per a mi i per a moltes persones que hi anàvem”, explica la Iolanda. En aquesta línia, també s’ha queixat que durant aquest Cap d’Any no es fes cap festa a la plaça Corsini. Així mateix, opina que hi ha una “deixadesa per part de l’Ajuntament”. “Sobretot als barris“, diu la Iolanda, qui afirma que Tarragona està més bruta que fa quatre anys. “Jo visc a Sant Pere i Sant Pau i la màquina de neteja la veig una vegada el mes”, explica la Iolanda, a qui no li ha agradat Pau Ricomà.