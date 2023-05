Kanni, Fàtima, Nabila i el senyor Sumaia, els “herois antifes” de Salt

A Vox se’ls hi han colat uns convidats a la festa que no s’esperaven. Eren la Kanni, la Fàtima, la Nabila i el senyor Sumaia. Quatre persones que han aguantat una espera d’hores a la plaça del Veïnat de Salt on aquesta tarda Vox celebrava un míting que ha acabat amb tres antifeixistes detinguts. No tenien cap intenció de ser heroïnes, ni herois, ni portaven cap element visible que manifestés la seva ideologia. Però, tan bon punt han arribat els líders de Vox i la quarantena escassa de simpatitzants, han començat a protestar. Les tres noies i el senyor Sumaia ha brandat una estelada. “Són uns herois antifes“, comentava una nodrida concurrència de veïns i els que s’ho miraven des del balcó.

Els Mossos d’Esquadra han actuat ràpidament. Els han demanat calma i, fins i tot, les han amenaçat de detenir-les. La Kanni i la Fàtima no han perdut ni el somriure ni la compostura i han mostrat el seu desacord amb les pretensions de la policia. “Som catalanes! Visca Catalunya!”, raonaven en contraposició a la croada que expressaven els militants de la dreta visigòtica espanyolista. S’hi ha afegit el senyor Sumaia, que té casa a la plaça i que s’escudava amb una estelada. La Nabila s’hi ha afegit per mostrar la seva indignació amb l’acte electoral de Vox.

Dues noies planten cara a Vox i als Mossos a Salt. Els assistents perden els nervis i la policia amenaça amb detenir-les pic.twitter.com/1oVajuS49f — Quico Sallés (@QuicoSalles) May 16, 2023

No s’arronsen i els Mossos identifiquen

Les noies han aguantat estoicament. Fins i tot, quan un dels assistents al míting, amb una parca militar amb la bandera espanyola sargida ha rebotat una ampolla d’aigua a terra. Lluny de callar tot i estar envoltades de Mossos de paisà que s’han esgargamellat a deixar clar que no volien les seves fotos a les xarxes -amb amenaça d’una nova denúncia-, han continuat la seva particular protesta.

Però, finalment, fins a vuit agents dels Mossos, uniformats i de paisà, els han fet identificar i els han anunciat que les denunciaven per desobediència. Un d’ells ha tingut problemes quan li han demanat que s’identifiqués ell, quan una de les noies l’ha acusat de mostrar una “placa dels xinos“. Els veïns s’han indignat i han acollit les noies a tocar d’un portal. Una veïna, però, no se n’ha estat d’esbroncar la policia perquè, al capdavall, no feien res més que feien els altres, expressar la seva opinió. Però, és clar, ho feien amb una estelada. Els que tenien el micro, en canvi, deien barbaritats que semblen normalitzades i assumibles i amb la protecció d’una gran bandera espanyola.

Quatre persones que protesten al míting de Vox a Salt i que han estat identificats per la policia i denunciats per desobediència/Quico Sallés