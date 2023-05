Interior deu set mesos de sou a un mosso acusat de ser independentista

El departament d’Interior és molt ràpid a sancionar, però bastant més lent per aixecar les sancions encara que ho ordeni un jutge. Així es desprèn del periple judicial i administratiu que està patint Albert Donaire, impulsor de Mossos per la República, arran d’una sanció de set mesos de suspensió de sou i feina que li va interposar el director general de la Policia, Pere Ferrer, per expressar les seves opinions independentistes públicament. La sanció va ser anul·lada en tots els seus punts per Meritxell Quella, magistrada del jutjat contenciós número 11 de Barcelona, el passat 29 de novembre.

El 23 de gener la sentència va esdevenir ferma, i la representació de Donaire va reclamar l’abonament dels salaris –set mesos– que Interior li devia. Però lluny d’accelerar o tramitar la petició, Interior fa gruar al mosso el retorn dels salaris, fins al punt que la defensa del lletrat va interposar un escrit davant el departament que dirigeix Joan Ignasi Elena perquè abonin la quantitat pendent. El departament encara no ha pagat i, segons assegura Donaire, l’excusa que li donen telefònicament és que “l’expedient està aturat a la secretaria general”. A hores d’ara, l’afectat no descarta emprendre altres accions judicials.

Albert Donaire

D’Afers Interns a la Secretaria General del departament

A Donaire se’l va sancionar per piular consignes i missatges independentistes en el seu compte de Twitter i fer una entrevista en qualitat de secretari nacional de l’Assemblea Nacional Catalana l’any 2019. El 20 de juny del 2020, el director de Policia va considerar que els fets eren constitutius d’una “falta disciplinària greu” arran de l’atestat instruït per la Unitat d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra. En síntesi, considerava que les declaracions de Donaire constituïen “actes i conductes que atempten contra la dignitat dels funcionaris, contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració deguda a la Generalitat”.

La jutgessa que va estudiar el recurs de Donaire, però, va raonar que les declaracions no s’encabien en una conducta sancionable. Així, ressalta que s’havien produït “fora de l’exercici de les seves funcions” i no s’havia acreditat que haguessin estat “afectats o puguin afectar els seus deures d’imparcialitat i neutralitat en l’exercici de les seves funcions”. La sentència era la tercera revocació de sancions a Donaire per la seva ideologia independentista. Interior va decidir, a la vista de la contundència de la resolució, no recórrer l’anul·lació de la sanció. Per tant, va esdevenir ferma ja el 23 de gener del 2023. Des d’aleshores, encara li han de tornar els diners dels set mesos de sou que Donaire va perdre. Tip d’esperar, el 23 de març el seu advocat va presentar un escrit reclamant el retorn dels salaris, i més després d’obtenir un certificat del mateix departament que, des del 31 de gener, tenia la sentència ferma.