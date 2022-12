Clatellot judicial a Afers Interns per empaitar un Mosso independentista

La poderosa Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra, la policia de la policia, ha quedat ben estabornida. El Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona ha anul·lat una sanció de set mesos de suspensió de sou i feina al Mosso d’Esquadra independentista, Albert Donaire, per piular consignes i missatges independentistes en el seu compte de Twitter i per les declaracions en una entrevista que va protagonitzar en qualitat de secretari nacional de l’Assembla Nacional Catalana.

Segons la resolució, del passat 29 de novembre i a la que ha tingut accés El Món, provè d’una resolució del 20 de juny de 2020 signada pel director general de la Policia, Pere Ferrer, per una falta disciplinària greu. Els fets es remunten però a l’any 2019, en considerar una investigació d’Afers Interns, que les piulades de Donaire consistien en “actes i conductes que atenten contra la dignitat dels funcionaris, contra la imatge del Cos i contra el prestigi i la consideració deguda a la Generalitat”. És la tercera revocació de sancions contra Donaire.

Albert Donaire

Twitter i Cuatro al día

La sentència recull desenes de tuits pels que va ser investigat Donaire. Piulades en les que deixava clar que era Mosso d’Esquadra. Així la resolució enumera tuits, que la jutgessa descriu com a comentaris, com ara “Quan tallem durant una setmana sencera les principals vies de comunicació de Catalunya veureu si baixen del burro…*Independencia DIUja*“; “Quina novetat! Per qué creieu que volen un poble incult i monolingüe? Perquè els franquistes i els seus hereus puguin seguir controlant al poble a voluntat”; “La calatalonofobia es racisme. Racisme espanyol o castellà contra els catalans. Si enlloc de catalans, parles de xinesos o sengalesos, seria delicte d’odi, pero ei, amb una injusticia que els protegeix la fi scalía que els hi afina … *Stopcatalanofobia*” o bé “El Borbó parlant de la independencia de la justi cia española…nomes fa falta que afi rmi que a Espanya hi ha separació de poders i que ell i la seva familia ho són per consens de tothom i no pas pels capricis d’un dictador”.

En l’expedient d’acusacions, la policia interna va recollir una entrevista del 6 de març de 2019,del programa Cuatro al Dia on se li va demanar l’opinió sobre un mural penjat a l’Ajuntament d’Olot on s’hi veia la imatge del rei espanyol i quatre líders polítics amb la llegenda “La Manada”.

La sentència remarca que a l’entrevista va ser presentat com a portaveu de la plataforma Mossos per la República -que la jutgessa recorda que està legalitzada- i secretari nacional de l’Assemblea Nacional de Catalunya. Hi va qüestionar les institucions de l’Estat i va dir: “La justícia a Espanya funciona com funciona” i es va referir a la representativitat del rei respecte als ciutadans de Catalunya”.

La part dispositiva de la resolució que treu la pena a Donaire/Quico Sallés

Opinions de l’àmbit privat

Per a la magistrada ni els tuits ni l’entrevista justifiquen la seanció imputada. Així interpreta que es produeixen fora de l’exercici de les seves funcions i no s’ha acreditat que hagin estat afectats o puguin afetar els seus deures d’imparcialitat i neultralitat en l’exercici de les seves funcions. “No pot obviar-se”, continua la resolució, “que les consideracions i opinions abocades no tindrien transcendència si es fessin en un àmbit estrictament privat, entre familiars o amics, o al marge de la seva condició de funcionari policial, que és el que passa en els dos supòsits.

“A cap dels tweets es fa esment específic de la seva condició de policia”, al·lega la jutgessa que té molt clar que s’indentifica com a tal però no s’expressa com membre de l’organització. “Tampoc és entrevistat a aquesta condició, sinó com a Secretari General de l’ANC i portaveu d’una plataforma policial la constitució de la qual i vigència estan autoritzades”, rebla la jutgessa. D’aquí que interpreti que cal anul·lar la resolució que castigava a Donaire per les seves opinions independentistes.

El director dels Mossos, Pere Ferrer , que va signar la sanció a Donaire| ACN