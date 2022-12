Detingut un hiperactiu piròman de contenidors

Els Mossos d’Esquadra han pogut enxampar el principal sospitós de cremar un total de 53 contenidors d’escombraries, provocant danys de fins a 50.000 euros. Un jove de 20 anys de qui no han trasncendit més dades. Els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Cambrils (Baix Camp) i agents de la policia local del municipi feia mesos que anaven al darrera d’aquest “cremador en sèrie” de contenidors. Aquest dimarts, però, sembla que se li hauria acabat la carrera quan els Mossos d’Esquadra el van emmanillar a l’espera que passi a disposició judicial.

La investigació va començar el mes d’agost passat arran d’un seguit d’incendis en contenidors de brossa municipal. Focs que es van propagar afectant a mobiliari urbà, vehicles privats estacionats a prop així com diversa senyalització viària del municipi. Així des de finals d’estiu, la crema de contenidors va ser contínua fins arribar a 53 incidents. La policia, a mida que recollia dades, van constatar que els autors dels focs seguien un patró comú d’actuació.

Imatge d’arxiu d’una patrulla dels Mossos a l’escena d’un crim / ACN

Un equip conjunt per enxampar el piròman

Per poder fer el seguiment del cas i poder trobar-ne els autors, Mossos i policies locals van crear un equip conjunt ja el mes de setembre en comprovar la hiperactiva activitat dels piròmans. Les pistes que seguien era el sistema d’iniciació del foc, les franges horàries i les zones de possible afectació. L’equip policial, de paisà, va muntar moltes rondes i hores de guàrdia especulant on tornaria a actuar el piròman o piròmans. De fet, no es va descartar mai una acció d’un grup organitzat o coordinat.

La vigilància, però, va donar els seus fruits i tot gràcies a la prova i indicis que la policia va poder acumular. Dimarts, van poder arrestar el que creuen que és el principal sospitós, un home de 20 anys. L’atestat policial l’inculpa de la crema de 53 contenidors i les afectacions a la via pública i vehicles privats. De fet, el càlcul de la policia és que hauria provocat danys per valor de 50.000 euros. Ara el cas està en mans del Jutjat d’Instrucció de Reus.