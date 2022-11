Controlat l’incendi a la depuradora del Prat de Llobregat que havia obligat a confinar els veïns en un radi de 500 metres de la instal·lació, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Fins a 24 dotacions dels bombers han col·laborat en l’extinció del foc, que es va declarar a les 21.45 d’aquest dimecres. Un cop estabilitzat i foc i davant la millora de la situació, a primera hora del matí Protecció Civil ha decidit aixecar el pla d’emergències per risc químic Plaseqcat ha passat de fase d’emergència a alerta. El Port de Barcelona també havia activat per precaució el seu Pla d’Autoprotecció en fase d’alerta.

Els Bombers han informat que a la depuradora s’hi emmagatzemen productes químics potencialment perillosos i havien decretar el confinament en un perímetre de mig kilòmetre al voltant de la indústria. Protecció Civil havia recomanat als veïns que viuen a la zona que tanquessin portes i finestres, es refugiessin a les habitacions més interiors i apaguessin els sistemes de climatització i ventilació per evitar intoxicacions.

L’incendi a la depuradora del Prat s’ha estabilitzat de matinada / Bombers de la Generalitat

L’incendi a la depuradora del Prat no ha provocat ferits

El foc ha afectat uns dipòsits de fibra de la depuradora emmagatzemats en tres contenidors d’uns mil litres cadascun, segons els serveis d’emergència. Els Bombers de la Generalitat, amb el suport dels Bombers de Barcelona, han muntat tres línies d’aigua mixtes per poder extingir l’incendi i han dut a terme controls exhaustius de les mesures de presència de gas clor en l’aire, que han donat lectures negatives.

🔴 L'incendi de la depuradora del Prat de Llobregat s'ha pogut donar per ESTABILITZAT a les 01.37 hores.



Hi continuem treballant amb 22 dotacions 🚒 #bomberscat — Bombers (@bomberscat) November 10, 2022

L’incendi s’ha donat per estabilitzat poc abans de les 02.00 de la matinada, tot i que el dispositiu es mantindrà durant unes hores més fins que es pugui extingir del tot. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que no consten ferits a conseqüència de l’incendi i que el personal de l’empresa ha pogut ser evacuat amb seguretat. Segons ha confirmat Protecció Civil, l’incendi, que havia provocat una gran columna de fum, no ha tingut afectacions a les operatives del Port de Barcelona i de l’Aeroport del Prat.