Vox converteix Salt en un clam antifeixista

Salt (Gironés). Una tarda de dimarts que ha trencat la rutina de la plaça Catalunya i del bar Glacè, on fan té amb menta, batuts i un cafè al punt. El motiu un míting de Vox a la plaça del Veïnat, la plaça que rau a escassos cent metres. S’hi celebrava un míting de Vox amb el seu líder a Catalunya, Ignacio Garriga, com a protagonista principal. A Salt, Vox hi té tres regidors. Els moviments antifeixistes, però, han convocat una protesta. De fet, a les dues places i als carrers eren plens de cartells cridant a la mobilització.

Un blindatge de les unitats antiavalots dels Mossos d’Esquadra, amb helicòpter i tot, han aguantat la línia de separació. De tota manera, els veïns estaven indignats perquè els han fet tancar els negocis per seguretat. A més, controls policials no deixaven passar per les zones de la protesta. Al míting, però, tres noies i un senyor, amb una estelada han esverat els ànims als assistents i als Mossos que han acabat per identificar-les. Al fina, tres nois detinguts i dos agents ferits. Extintors, llançament d’objectes, crits i crispetes dels veïns als balcons han volgut demostrar que Vox no era benvingut a Salt.

Quatre persones que protesten al míting de Vox a Salt i que han estat identificats per la policia i denunciats per desobediència/Quico Sallés

Tres noies i un senyor

El míting de Vox estava previst a dos quarts de set del vespre, però ha començat gairebé una hora més tard. Mentrestant les plataformes antifeixistes s’instal·laven a la plaça Catalunya, a la boca del carrer Abat Oliva -el Bisbe de Pau i Treva- que comunica les dues places. D’entrada, els convocants de la protesta anaven amb un altaveu que reproduïa cançons de lluita i una pancarta on pregava a la gent “llegir” per fer fora “l’odi”. Una esvàstica marcada amb un prohibit el pas decorava la pancarta més elevada que s’ha instal·lat cap a les cinc de la tarda. La Pilar, una dona grandíssima i grandiosa, amb cadira de rodes i desobeint l’autoritat de Doris, l’assistent social, ha aguantat a la primera línia perquè ella “no té por de dir fills de puta als feixistes”.

Els Mossos detenen un xicot després de la protesta antifeixista a Salt/Quico Sallés

Aleshores furgonetes i efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius han articulat una línia policial i han tancat els accessos a la plaça. Una situació que ha provocat escenes surrealistes com obligar tot un avi calçat amb sabatilles de folre amb velcro, mascareta i bastó i amb una mobilitat més que reduïda a donar tota la volta per anar on va cada tarda a fer el cafè. Si hagués dit que anava al míting de Vox, els Mossos li haurien posat una catifa vermella, com han fet amb la quarantena d’assistents a la performance de la dreta visigòtica espanyola.

Un Mosso de la Brimo es dirigeix a la línia policial del carrer Abad Oliva amb plaça Catalunya de Salt/Quico Sallés

A la plaça on Vox hi tenia l’escenari, però hi havia en un banc dues noies, la Kanni i la Fàtima, amb una samarreta blanca, que esperaven. S’hi ha afegit després la Farila i el senyor Sumaia que portava una estelada. I just abans de començar el míting de Vox han començat a cridar visques a Catalunya i a defensar la catalanitat de Salt. Els Mossos han hagut d’intervenir amb l’amenaça que les detindrien per “alterar l’ordre públic”. Lluny d’arronsar-se han persistit a la zona, animats per altres veïns de la zona que han baixat per mostrar el seu suport i per recriminar a Vox la utilització de Salt. Els Mossos han acabat identificant les tres noies i el senyor. En concret, vuit mossos. Un d’ells ha hagut d’acreditar que era policia perquè una de les noies li ha dit que la placa que li ha ensenyat “era dels xinos”. La policia els ha dit que les denunciaven per “desobediència”. La indignació de la Gemma, l’Encarna o en Quim, veïns de la plaça que han hagut de tancar el negoci, no es podia amagar.

La Brimo arriba

La tensió a la plaça del Veïnat creixia. A la plaça Catalunya, també. Han començat els llançaments a la línia policial just quan un manifestant de Vox s’ha posat enmig del carrer brandant una gran bandera espanyola. Així que l’ARRO ha demanat ajuda al setè de cavalleria, i en breus moments, -estaven a pocs carrers- han arribat les furgonetes de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d’Esquadra que han reforçat la línia policial. L’ordre era aguantar i evitar que els dos col·lectius es trobessin. I, així ha passat. Però no ha estat una tasca fàcil, llançament de pedres, patates, cebes, pales de ping-pong, testos, una calculadora científica, un patinet i extintors, molts extintors prèviament buidats. Però la línia aguantava, com, per exemple i curiosament, no va passar al camp de l’Espanyol, en el derbi que el Barça va esdevenir campió de Lliga.

La concentració antifeixista persistia, sobretot amb molta canalla. A la plaça del míting, dels balcons hi penjaven pancartes antifeixistes i estelades. Els veïns als balcons també expressant la seva protesta i una pizzeria que fa cantonada, ha obert però no deixava entrar. Altres veïns del carrer Abat Oliva menjaven crispetes al balcó, oferien aigua a la premsa i mascaretes per no empassar ni respirar el fum dels exintors, i altres desbrossaven les plantes o demanaven a la policia que encenguessin les sirenes per evitar i eixordar els discursos de Vox.

Els veïns mengen crispetes mentre miren les protestes antifeixistes a Salt/Quico Sallés

Identificacions de manifestants, tres detencions i dos mossos ferits

Quan passava un quart de les vuit del vespre, s’ha avançat la línia policial, fent retrocedir els manifestants uns 50 metres. Així i tot, els Mossos han tornat a recuperar la seva posició inicial i els antifeixistes han tornat a avançar llançant extintors i pols d’extintors contra la línia policial. Cap a les nou del vespre, la festa es donava per acabada. Però, els Mossos han tornat amb la detenció ostentosa de tres joves que ha esperonat els veïns en la protesta desincentivada pels moviments de la Brimo. Al final, Vox ha fet un míting, però l’ha hagut de fer amb la companyia de quatre veïns empipadors i perspicaços i d’uns antifeixistes que no volen certificar que Salt és un fortí de Vox.

Tensió al míting de Vox a Salt | Q.S.

El míting comença amb retard, però es manté

La formació ultradretana manté la celebració del míting a la plaça del Veïnat, malgrat que ha començat amb mitja hora de retard i amb un fort dispositiu policial de diverses furgonetes de les unitats antiavalots dels Mossos que protegeixen tota la zona, evitant el pas dels altres vianants. Alguns dels presents no s’aturen en la seva intenció

Quatre noies que duen una estelada i un veí de la plaça es mantenen a prop de l’acte electoral i es fan escoltar a cada paraula que exposa algun dels candidats de Vox des del faristol. S’han viscut moments de tensió entre els assistents al míting i els veïns, que han baixat a protestar per la presència del partit de Santiago Abascal al municipi.

Un fort dispositiu policial de diverses furgonetes de les unitats antiavalots dels Mossos protegeixen tota la zona de Salt on se celebra el míting de Vox | Q.S.