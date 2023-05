El clatellot de Florentino a l’alcalde de Madrid que s’ha fet viral: “Agressió!”

La celebració de la victòria del Reial Madrid a l’Eurolliga ha deixat una imatge curiosa. Durant l’acte institucional organitzat per l’Ajuntament de Madrid, l’empresari i president del club blanc, Florentino Pérez, va protagonitzar l’anècdota de la jornada amb l’alcalde de la ciutat, Jose Luis Martínes Almeida, un reconegut seguidor de l’Atlètic de Madrid. Malgrat la rivalitat al camp, Florentino i Almeida tenen bona relació. Les càmeres de la Sexta van gravar com Florentino li clava un clatellot amistós a Almeida mentre aquest atén la premsa.

Florentino le mete una colleja delante de las cámaras de televisión y Almeida le ríe la gracia arrastrándose como un siervo. ¿Quién manda sobre el otro? ¿Cuál de los dos es el verdadero alcalde? ¿Se entiende o hace falta dibujar un croquis? pic.twitter.com/WaZkWZTXfc — Pablo Echenique (@PabloEchenique) May 23, 2023

Les imatges s’han fet virals i han provocat una reacció en tromba de Podemos, que ha utilitzat el vídeo per criticar el servilisme del polític del PP amb Florentino Pérez. La seqüència és força còmica. Almeida està sent entrevistat per La Sexta quan Florentino, que passa per darrere seu, li clava una cleca afectuosa. En un primer moment, l’alcalde de Madrid no sap molt bé com reaccionar i es gira. Quan veu que és Florentino, li canvia la cara. “Quin clatellot m’ha clavat el president. Agressió, agressió!”, diu Almeida. El president del Reial Madrid li respon: “Això porta sort, és perquè tornem d’aquí a un mes”.

¿Quién manda realmente en Madrid? pic.twitter.com/eeQXKOuCTB — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) May 23, 2023

Crítiques furibundes de Podemos a Almeida

L’escena entre l’empresari i el polític ha provocat reaccions molt diverses –la majoria de burla o escarni–, però no ha agradat gens a Podemos i el seu entorn. L’exvicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, va qüestionar l’actitud de l’alcalde popular. “Qui mana realment a Madrid?”, es pregunta. El portaveu d’Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha sigut més dur: “Florentino li clava un clatellot davant de les càmeres de televisió i Almedia li riu la gracieta arrossegant-se com un servent. Qui mana sobre l’altre? Quin dels dos és el veritable alcalde? S’entén o fa falta dibuixar un croquis?”

Almeida és un protagonista habitual –i involuntari– de vídeos virals a les xarxes per les seves ficades de pota. Fa uns mesos dos humoristes russos es van fer passar per l’alcalde de Kíiv en una trucada telefònica i van gravar Almeida insultant els russos, a qui va titllar de “bastards” i es va mostrar a favor de castigar-los pel seu suport a la guerra a Ucraïna.