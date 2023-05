El PSC s’oblida d’Elena com a alcalde socialista de Vilanova

El PSC ha oblidat el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, com a alcalde de Vilanova i la Geltrú. Ho ha fet en un acte a la capital del Garraf, on Elena va ser alcalde del PSC entre el 2005 i el 2011, en el marc del discurs de la número dos de la llista del PSC a Vilanova, Teresa Llorens. La número 2 del PSC a Vilanova agraïa la tasca feta pels exalcaldes socialistes. El primer va ser Jaume Casanovas, que va ser batlle entre el 1979 i el 1991. El segon, Sixte Moral, ho va ser entre el 1999 i el 2005 i que tanca la llista del cap de cartell del PSC a Vilanova, Juan Luis Ruiz, qui és diputat al Parlament.

L’alcaldable del PSC a Vilanova, Juan Luis Ruiz, amb l’exalcalde vilanoví, Sixte Moral / V.P

Dard del ‘pare polític’ d’Elena al conseller

“Cal reconèixer el nostre passat”, assegurava Llorens recordant els dos alcaldes socialistes, sense esmentar Elena. De fet, el mateix Sixte Moral ha enviat un dard enverinat al conseller d’Interior, qui ara fa campanya per Esquerra Republicana i que va trencar amb el PSC arran de l’inici del Procés. “Li llegia una frase dient que som el partit de la Renfe. Doncs benvingut sigui”, assegurava Moral, qui ha acusat Elena de voler menystenir el seu expartit. Davant la demanda d’Elena de transferir les competències de Renfe a la Generalitat per gestionar-les com els Ferrocarrils, Moral ha recordat com en les línies controlades pel Govern català, durant el gener d’enguany, hi va haver fins a”13 avaries en 15 dies. “No saben ni gestionar unes oposicions”, ha dit Moral, qui es pot considerar el pare polític d’Elena.

De fet, Joan Igasi Elena va prendre el relleu de Sixte Moral l’any 2005, per tant, se’l podria considerar el seu pare polític. “Vergonya conseller, vergonya”, deia Moral enviant un missatge a Elena, qui li ha dit que “lliçonetes les justes”.

El PSC vol recuperar Vilanova

Llorens també considerat una “oportunitat” aquestes eleccions per dur a terme un canvi. “Cal omplir de vots socialistes les urnes perquè Vilanova torni a ser socialista”, ha dit en la presentació del programa de govern de Ruiz. Així mateix, el PSC de Vilanova ha tret pit aquest dijous a la tarda de les 428 propostes que han presentat en un marc de “full de ruta per al 2030”. “Som l’esquerra de veritat, que és capaç d’afrontar els problemes, com l’habitatge, la mobilitat, la recollida de les escombraries”, ha dit Llorens.

El PSC també ha tret pit de la gestió a ciutats com Sabadell, Granollers o Gavà. “Cal recuperar l’orgull de ciutat. Ho tenim a tocar i hem de sumar esforços”, ha dit Llorens. Així mateix, l’exalcalde Sixte Moral ha elogiat Ruiz i ha titllat de “govern estèril” l’actual Ajuntament de Vilanova liderat per ERC i Junts per Catalunya.