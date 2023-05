ERC s’aferra al caos de Rodalies per atacar el PSC i distanciar-se de la Moncloa

El Congrés dels Diputats ha viscut aquest dimecres un nou assalt de l’ofensiva d’ERC contra el PSC i el govern espanyol pel desgavell de Rodalies i la falta d’inversions a la xarxa ferroviària de Catalunya. Els republicans, en plena batalla amb els socialistes per retallar distàncies a l’àrea metropolitana a les eleccions del 28 de maig, s’aferren al caos generat per l’avaria de l’R2 de Gavà i els incidents constants a la xarxa de Rodalies per desgastar el PSC i, de retruc, distanciar-se de la Moncloa.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha retret a la ministra de Transports i exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, que miri cap a una altra banda cada vegada que qüestionen la política d’inversions del govern espanyol en matèria de Rodalies. “Algun dia passarà alguna cosa”, ha advertit Rufián. “Mirim als ulls”, li ha etzibat durant la seva intervenció. “Esperar un tren per anar a la feina és la pitjor estona de la setmana per a molta gent. Què pensa fer per ells?”

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, conversa amb una companya / Europa Press

Sánchez insisteix en la pluja de milions per a Rodalies

En la seva rèplica, Sánchez, que ha assegurat estar “molt satisfeta” de la seva gestió al capdavant del Ministeri de Transport, s’ha limitat a repetir que el govern de Pedro Sánchez és el que “més ha invertit en infraestructures i en concret a Rodalies” a Catalunya. Cada vegada que hi ha brega al Congrés pel tema de Rodalies, el PSOE recorda que ha compromès una inversió de més de 6.300 milions fins el 2030, dels quals fins ara n’ha executat uns 1.000, és a dir, poc més del 16%, quan ja s’ha complert un terç dels anys.

Rufián ha aprofitat la seva intervenció per posar xifres als problemes de Rodalies: ha assegurat que el 80% dels trens arriben amb retard; que només aquest any s’acumulen 228.000 hores perdudes “esperant un tren a les andanes”; i que l’any passat 18.000 trens van tenir algun tipus de problema. La ministra, que no ha rebatut les dades, ha criticat ERC per haver pactat amb el PP, el “responsable de la desinversió històrica” a Catalunya, la seva reprovació al Congrés i al Senat.