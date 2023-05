El 55% dels envasos de plàstic d’Unilever ja són reutilitzables

Unilever ha assenyalat aquest dimecres que avança “en el seu compromís amb el medi ambient” i situa al centre l’estratègia de reducció de plàstic a través de tres eixos estratègics: ‘No plàstic, Millor plàstic i Menys plàstic’. Coincidint amb el Dia Mundial del Reciclatge, la companyia va anunciar “els èxits” aconseguits per complir els seus objectius per al 2025 que materialitzen el compromís de reduir, reutilitzar i reciclar l’ús de plàstic.

Des de l’inici de l’estratègia ‘Unilever Compass’, el full de ruta que situa la sostenibilitat a l’eix central del negoci, l’empresa de gran consum ha aconseguit que el 55% dels seus envasos de plàstic ja siguin reutilitzables, un 2% més que el passat any, i planeja reduir el 50% de plàstic verge per al 2025.

“Els compromisos de Compass són una peça fonamental en el propòsit de la companyia: convertir la vida sostenible en un imprescindible i ajudar a construir un futur millor cada dia. A través de la reformulació d’ingredients i concentració de producte, així com la innovació dels envasos, hem aconseguit reduir l’ús del plàstic a totes les marques amb què treballem”, ha declarat Ana Palencia, directora de Comunicació i Sostenibilitat a Unilever España.

En aquest sentit, la companyia de gran consum ha establert aquests tres eixos relacionats amb la reducció, l’eliminació i la millora del plàstic, un dels materials més utilitzats en els envasos de productes i, al mateix temps, més contaminants per al planeta.

INNOVACIÓ

Des de la companyia es fa un èmfasi especial en l’aplicació de la innovació, tenint sempre en compte factors com les necessitats dels consumidors i la protecció del planeta.

Així mateix, la companyia ha establert diverses aliances amb entitats clau com Ecoembes i Ceflex, en el marc de l’Agenda 2030, complint l’objectiu 17, aliances per assolir els objectius.

La finalitat d’aquest primer eix es basa a optimitzar el plàstic reciclat i millorar també la reciclabilitat dels envasos. Per això, es contemplen tant el reciclatge físic com químic, tots dos necessaris per al desenvolupament i la continuïtat de l’economia circular i evitar així l’ús dels combustibles fòssils que incorporen més quantitat de CO₂ a l’atmosfera. En el procés del reciclatge químic es despolimeritzen els plàstics i s’obté la substància purificada anomenada take oil, molt utilitzada per desenvolupar plàstics reciclats de la qualitat del plàstic verge.

Un exemple d’això seria Magnum, marca de gelats pertanyent a Frigo, que va assenyalar una fita en ser el primer gelat a fer servir aquest 100% plàstic reciclat químicament de qualitat alimentària des del 2019 a Espanya.

Altres alternatives plantejades per a la millora del plàstic no estan únicament basades a crear nous tipus de plàstic reciclat, sinó a implementar solucions als processos de reciclatge físics.

Aquest és el cas de la línia de productes de Personal Care d’Unilever TRESemmé i la marca de desodorants masculins AXE, caracteritzats pels seus elegants envasos de color negre.

Els envasos negres són els més difícils de detectar a les plantes de reciclatge i, en formar part de l’economia circular, desfer-se’n seria contraproduent. Conscient d’aquesta situació, Unilever va aconseguir desenvolupar un pigment negre totalment detectable pels escàners de les màquines de reciclatge. Això significa que al voltant de 2.500 tones d’ampolles de plàstic ara podrien classificar-se i enviar-se per al seu reciclatge cada any.

REDUIR

La segona línia estratègica d’Unilever es caracteritza per reduir i/o reutilitzar o directament eliminar tot aquell plàstic que sigui innecessari. En aquesta línia, diverses marques pertanyents a l’àrea Home Care i Personal Care d’Unilever han optimitzat els seus envasos i productes mitjançant fórmules concentrades i envasos recarregables.

La clàssica marca de sabó corporal Moussel, pertanyent a la línia de Personal Care d’Unilever, serà una de les últimes marques de la companyia que traurà al mercat un format de recàrrega de gel de dutxa, que permetrà a la marca estalviar fins a un 76% de plàstic en comparació amb l’ampolla estàndard.

D’altra banda, els suavitzants Mimosín i els desodorants Rexona, totes dues també d’Unilever, han estat capaços de reduir la mida dels seus envasos mantenint les mateixes propietats gràcies a les noves fórmules concentrades.

En el cas de Rexona, l’envàs de 100 mil·lilitres és tan durador com l’original de 200 mil·lilitres del seu envàs d’1,334 litres a 1,2 litres.

NO PLÀSTIC

L’eix “no plàstic” és la tercera línia estratègica que té com a finalitat fer ús de materials alternatius al plàstic com el vidre, el cartó i el paper. Dove, una altra de les marques insígnia d’Unilever de l’àrea de cura personal, ha continuat apostant per la millora i l’optimització dels seus envasos amb el propòsit d’utilitzar material 100% reciclat i reutilitzable per al 2025. D’aquesta manera, Dove substituirà els embolcalls de plàstic de les pastilles per paper el 2023, eliminant així fins a 1.800 tones de plàstic verge a escala mundial.

Per acabar, un altre exemple de marques de la companyia que ha aconseguit reduir el plàstic dels seus envasos és la marca de salses, Hellmann’s, que proposen unes alternatives a les monodosis de plàstic, un format molt comú en restaurants. Al seu lloc, ofereixen una alternativa sostenible en forma mini pots de vidre que garanteixen la màxima higiene en format individual, així com recarregables per al sector de restauració, garantint a més la facilitat d’ús per al dia a dia a les cuines professionals.