El PSC es reivindica com la “força tranquil·la” per al 28-M a Vilanova

El PSC busca la centralitat política a Catalunya. No són cap casualitat els mots que utilitza el seu primer secretari general, Salvador Illa, en campanya electoral. Busca el vot pragmàtic per créixer, davant les picabaralles entre els principals partits independentistes. “La campanya és una conversa pública”, ha dit Illa aquesta tarda en un acte de campanya a Vilanova i la Geltrú per donar suport al seu alcaldable, Juan Luis Ruiz. “No podem estar tot el dia queixant-nos”, ha dit enviant un dard a l’independentisme. De fet, en aquesta direcció, ha apel·lat al vot útil cap al PSC, traient pit de la “bona gestió” del govern espanyol, l’aprovació del pressupost i de ser la força “tranquil·la” per garantir l’estabilitat a Catalunya.

L’alcaldable del PSC a Vilanova, Juan Luis Ruiz / V.P

Illa vol que les ciutats on van guanyar les passades eleccions, com Vilanova o Tarragona, i que no hi van governar pel pacte de l’oposició, s’hi ampliï la distància per evitar una entesa independentista. Per això, ha enviat uns quants dards a l’independentisme, fent referència a la campanya electoral: “Uns plantegen aquesta campanya com una confrontació. Nosaltres ho plantegem com un sí a conversar, a contrastar i no ha confrontat”, ha dit. Així mateix, ha apel·lat als principis fundacionals del PSC: “valors de socialdemòcrata, de centreesquerra i progressista”.

Insta Borràs a apartar-se

També ha volgut enviar un missatge directe a la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, a qui ha acusat de “no respectar les institucions d’autogovern”. “No són capaços de presentar una presidència efectiva a Catalunya”, ha dit fent referència a l’independentisme. Illa creu que Borràs té “tot el dret a defensar-se”, però “ha estat condemnada i no té cap dreta a arrossegar el Parlament. S’ha d’apartar”. També ha instat el Govern a “perdre la por a decidir” i a “col·laborar” amb les altres administracions tal com es va fer durant la covid. Els socialsites busquen guanyar a Vilanova, per fer el salt a la Generalitat.

L’alcaldable del PSC a Vilanova, Juan Luis Ruiz, ha apel·lat al passat per recuperar Vilanova, que no governen des del 2011. Així mateix, s’ha mostrat molt crític amb el govern d’Esquerra Republicana, Junts i la CUP. “Es tracta d’un pacte fracassat. Cal tornar a recuperar l’orgull vilanoví”, ha dit, fent referència al fet que saben “governar”. Així mateix, ha atacat el govern actual, qui “s’excusa de la seva mala gestió per la covid-19”. “No hi ha hagut pandèmia a Sant Pere de Ribes, Olivella, Sabadell o Gavà?”, s’ha preguntat irònicament.

Així mateix, Ruiz ha volgut exposar que “arreglarà el desgavell” i ha anunciat que la primera mesura que prendrà serà el retorn de la Ronda Ibèria a dos carrils en la seva màxima totalitat. També ha proposat preparar la ciutat per al 2030, augmentar la comunicació entre els veïns, un nou pla de mobilitat, un nou contracte de neteja que tingui en compte “les necessitats de cada barri”, així com a millorar la seguretat. “No hi ha més d’esquerres que tenir una ciutat segura”, ha dit Ruiz, qui ha apel·lat a tornar als “bons governs socialistes”. També ha proposat una regidoria per cada barri, eliminar la cita prèvia de l’ajuntament i a augmentar les promocions d’habitatge. “Aauqests últism anys no n’han fet cap”, ha dit Ruiz, qui vol que Vilanova sigui una referència a l’arc metropolità i a l’eix transversal.

El PSC busca recuperar Vilanova

El PSC vol recuperar l’alcaldia de Vilanova i la Geltrú el pròxim 28 de maig. Ho fa amb el vencedor de les últimes eleccions, el Juan Luis Ruiz, qui va ser mà dreta de Joan Ignasi Elena quan va ser alcalde de la capital del Garraf entre el 2005 i 2011. De fet, Ruiz ja va ser alcaldable socialista en les últimes dues eleccions. Tanmateix, el 2015, Ruiz va quedar segon a un regidor de la convergent i expresidenta de l’AMI Neus Lloveras. Això no va impedir un pacte de govern entre les dues formacions, però el 2018 hi va haver un trencament de govern per les conseqüències polítiques del Primer d’Octubre. Això va permetre que ERC, amb 4 regidors, entrés a formar part de l’executiu, fet que va permetre els republicans fer un salt en les següents eleccions, passant dels 4 regidors a 7.

Ruiz vol evitar un pacte independentista

El 2019, un pacte dels republicans, JxCat i la CUP signat minuts abans de la investidura va desbancar els socialistes, malgrat l’oposició d’una part de la secció local del PDeCAT. Tot i això, l’acord independentista s’ha esquerdat l’últim any per la sortida de la CUP de l’executiu. Els regidors anticapitalistes, primer, van desobeir l’assemblea cupaire i van aprovar els comptes del consistori. Mesos més tard, ja sent regidors no adscrits, van abandonar el govern en un encreuament de retrets amb els republicans.

Ara, Ruiz busca una victòria àmplia que aquest cop li permeti governar amb la intenció de fer-ho en solitari, per tal d’evitar un nou pacte entre les forces independentistes. En els darrers comicis, Junts també va passar dels 6 regidors de Llovares, als 3 actuals -ja sense ella coma cap de llista-, mentre que també perdia pes la CUP, que passava de 5 a 3 regidors, mentre Cs guanyava un tercer representant i Som VNG s’estabilitzava amb dos edils.