Les millores a Rodalies es “començaran a notar” el 2025

Ja hi ha una data -molt aproximada- marcada en el calendari per “poder començar a notar” les millores a Rodalies. Així ho ha apuntat el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, Pere Macias, des d’una trobada amb la Cambra de Sabadell per explicar els detalls del projecte que, entre altres coses, contempla una licitació de més de 4.000 milions d’euros fins al 2030. Sense tenir en compte factors externs que podrien influir en aquesta previsió, Macias ha afirmat que “els usuaris ja podran començar a notar les millores en el servei” de la xarxa ferroviària a Catalunya el 2025. Aquestes paraules arriben el mateix dia en què una nova incidència en una de les línies de Rodalies ha provocat una aturada de set hores.

El pla preveu una inversió milionària per modernitzar el servei de Renfe a Catalunya i, a principis d’abril, Macias va detallar que ja s’han executat més de 1.000 milions d’euros, el que suposa prop d’un 30% del total previst fins al 2025 (gairebé 3.500 milions). També va apuntar que el pla s’està executant amb normalitat. Així i tot, encara han de passar uns dos anys més fins que els usuaris puguin notar-ne alguns resultats.

Trobada a la Cambra de Sabadell en què el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, ha donat detalls del projecte | EP

El coordinador del pla ha recordat aquest dijous des de la Cambra de Sabadell que l’objectiu del Pla de Rodalies és passar dels 410.000 usuaris del 2018 als 600.000 el 2030 i, per això, “serà necessari millorar l’oferta amb més fiabilitat del transport, atenció al client millorada i incrementant capacitats”. Macias ha posat en valor les millores que s’estan executant a les línies del Vallès, com els enllaços de Parets del Vallès i Barberà del Vallès per fomentar la creació de línies no radials o el desdoblament de l’R3, entre altres.

Hores d’aturada a Rodalies

Precisament aquest matí, els usuaris de Rodalies han hagut d’enfrontar-se a un altre matí caòtic en el servei ferroviari. La circulació de l’R4 i l’R8 entre Martorell i Castellbisbal s’ha vist afectada per una avaria d’infraestructura que s’ha produït aquest matí per una incidència en un tren de mercaderies. Les aturades, que els tècnics d’Adif han pogut resoldre a tres quarts de dotze, s’han allargat durant set hores.

Mentre treballaven per resoldre la incidència, Renfe ha ofert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions.