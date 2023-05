Renfe admet un “error” amb la publicitat electoral d’ERC però nega un veto

Renfe ha admès que s’ha produït un “error” amb la publicitat electoral que ERC volia col·locar a l’estació de Rodalies de Badalona, però ha negat un veto contra els republicans. Després de la denúncia pública del partit, l’operador ferroviari ha sortit al pas de les critiques i ha assegurat que admetran la publicitat electoral dels republicans. Fonts de Renfe han explicat que la “gestió dels espais publicitaris es realitza a través de Globalmedia”, una empresa externa que s’encarrega de la contractació dels espais publicitaris. “No es veta ningú”, defensen.

ERC es va queixar aquest divendres que Renfe no els deixava col·locar els seus cartells electorals a Badalona malgrat que ja havien contractat i pagat una campanya. En un comunicat molt dur, els republicans acusaven Renfe de vetar els seus anuncis electorals, fet que suposa un “greuge” respecte a la resta de partits, que sí havien pogut posar la seva publicitat. Segons el partit, fa uns dies Globalmedia va rebutjar la campanya publicitària a Badalona perquè “no havia estat aprovada per la Direcció de Rodalies”. La companyia va insistir que Renfe “no considerava oportú aquest tipus de publicitat política als suports que s’ofereixen a les estacions de tren”.

Cartell electoral a l’estació de Rodalies a Cornellà de Llobregat | ERC

Renfe nega haver donat ordres per prohibir la publicitat d’ERC

Renfe ha negat qualsevol directriu per rebutjar campanyes concretes. “S’ha comès un error i encara que Renfe no gestiona aquest contracte d’espais publicitaris, s’admetrà aquesta campanya de la mateixa manera que s’ha fet amb d’altres”, asseguren les mateixes fonts. L’operador ferroviari sí que reconeix que, “puntualment”, pot haver-hi algun problema amb algunes campanyes perquè els “espais disponibles poden patir modificacions per obres o necessitats de servei”, però descarta que hi hagi hagut ordres de prohibir la publicitat d’ERC.

El partit d’Oriol Junqueras havia criticat que durant tota la setmana diverses formacions polítiques havien pogut posar els seus cartells electorals a estacions de Renfe a Terrassa, Cornellà de Llobregat o Molins de Rei. ERC insinuava que el “veto” a la seva publicitat podia ser una “represàlia” per l’ofensiva dels republicans al Congrés i al Parlament per la “desastrosa gestió” de Rodalies.