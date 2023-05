ERC acusa Renfe de no deixar-los posar cartells electorals a les estacions

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es queixa que Renfe no els deixa col·locar els seus cartells electorals a les andanes de les estacions. En un comunicat publicat als seus canals, els republicans denuncien el “veto” que li fa l’operadora de Rodalies a Catalunya quan volen contractar publicitat i penjar cartells a les estacions ferroviàries durant el període de campanya. La formació insisteix que això constata el “greuge” que suposa que es permeti l’exhibició de publicitat electoral d’altres partits polítics, però no del seu. Segons Esquerra, el passat 9 de maig, l’empresa encarregada de gestionar la publicitat a les estacions es va trobar que Renfe li comunicava que rebutjava la campanya que el partit d’Oriol Junqueras ja havia contractat i pagat a Badalona. La resposta de la companyia sobre aquest fet va arribar per correu electrònic i ERC afirma que ho van justificar dient que la campanya “no havia estat aprovada per la Direcció de Rodalies”.

En aquesta mateixa resposta, en tot moment segons la versió dels republicans, Renfe va detallar que la Direcció de Rodalies “no considerava oportú aquest tipus de publicitat política als suports que s’ofereixen a les estacions de tren”.

En canvi, i a diferència del que s’han trobat ells, ERC ha afegit que, durant aquesta setmana, s’han penjat cartells electorals de diverses formacions polítiques a les estacions de Renfe de Terrassa, Cornellà de Llobregat o Molins de Rei. El partit ha acompanyat l’escrit amb unes imatges d’aquests dies en què es pot veure publicitat electoral a l’interior de les estacions.

Cartell electoral a l’estació de Rodalies a Cornellà de Llobregat | ERC

Assenyalen una “represàlia” de Renfe

Esquerra no descarta que aquest “veto” de Renfe pugui ser una “represàlia” per l’assenyalament que el partit de Junqueras ha fet de la “desastrosa” gestió que “els socialistes” han fet del servei de Rodalies de Catalunya. També confirmen que estan estudiant “totes les vies legals per corregir aquest greuge”.