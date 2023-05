Junqueras erigeix ERC en l’alternativa a “l’esperit derrotista” del PSC

ERC com a alternativa a “l’esperit derrotista, de resignació, de renúncia i d’abandó” del PSC a l’àrea metropolitana de Barcelona i de Catalunya. Així ha presentat el president dels republicans, Oriol Junqueras, el seu partit en un acte aquest dimarts a Sabadell. Ha definit els socialistes com “el partit de la catastròfica gestió de Renfe i de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que posa en perill el futur dels nostres pagesos”. Junqueras ha reivindicat que Esquerra és la formació que vol “pactar amb la gent”, a diferència “dels que sempre estan disposats a pactar per repartir-se el país”, referint-se a Junts per Catalunya i al PSC.

En l’acte de campanya a la cocapital del Vallès Occidental, el cap de les files republicanes ha carregat contra els partits de Laura Borràs i Jordi Turull, i Salvador Illa i els ha acusat de “fer veure que es barallen” quan, al final, “sempre” acaben pactant entre ells. Junqueras ha recordat que “fa 40 anys que fan veure que es barallen, però sempre estan disposats a pactar per repartir-se el país i les ciutats”. Davant d’aquest escenari, “d’aquest pacte de la rendició i la renúncia”, el dirigent republicà ha descartat que ERC acabi “actant amb els de sempre” i presenta la seva alternativa, “pactar amb la gent”.

Junqueras, que s’ha acompanyat aquest dimarts al vespre del candidat republicà a Sabadell, Gabriel Fernández, i l’expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell; ha apel·lat al vot republicà per fer possible la victòria al municipi vallesà i a la resta del país. “Volem transmetre il·lusió i esperança”, ha afirmat el líder d’ERC i, com recull el partit en un comunicat, ha afegit que “moltes de les coses que ja hem fet es poden tornar a fer i es poden fer millor”. “Qui millor que nosaltres que tan sovint hem hagut de renunciar a tantes coses, com la Carme (Forcadell), que ha passat quatre anys a la presó”, ha conclòs Junqueras.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, i l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en una imatge d’arxiu | ACN

Recuperar el Sabadell republicà

Forcadell, que va ser la primera regidora independentista de Sabadell després de la dictadura, ha remarcat que ERC vol “recuperar el Sabadell republicà de les llibertats democràtiques i independentista”. L’expresidenta del Parlament ha insistit que “els socialistes son el passat” i ha assegurat que només tenen “propostes caduques, absurdes i antiecològiques”. Forcadell ha avalat la candidatura de Gabriel Fernández perquè vol ser “l’alcalde de la gent”.