La Generalitat obre un expedient sancionador a Renfe per l’avaria de l’R2 sud

La Generalitat obrirà un expedient sancionador a Renfe per la gestió de l’avaria a l’R2 sud que ha provocat greus afectacions. La línia de Rodalies funcionarà a mig gas durant tres o quatre setmanes mentre se soluciona la incidència en un quadre de senyals de Gavà. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha avançat que l’Agència Catalana de Consum, que depèn del Departament d’Empresa, ha finalitzat la investigació que sobre la gestió posterior de l’avaria per part de l’operador ferroviari i que ha decidit obrir un expedient sancionador.

En concret, Consum investiga les irregularitats en el servei d’informació i atenció al client de Renfe. Fonts de la companyia han explicat a El Món que encara no han rebut cap resolució oficial amb els detalls de l’expedient i, per tant, no poden fer cap valoració sobre la decisió. L’expedient és un nou capítol del pols que manté el Govern amb Renfe, Adif i la Moncloa per la gestió de Rodalies, agreujada en els últims dies per l’avaria de Gavà i per l’incendi de la catenària a l’R3 que ha obligat a desallotjar un tren a Manlleu. El conflicte també és un punt clau de la pugna entre ERC i el PSC pels vots de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de cara a les eleccions municipals del 28 de maig.

Passatgers de l’R2 Sud atrapats a Castelldefels / ACN

Consum envia inspectors a diverses estacions per revisar els protocols de Renfe

Consum va informar la setmana passada que enviaria inspectors a diverses estacions de tren de Rodalies per “comprovar que Renfe informa correctament de les incidències que afecten el normal funcionament de les relacions de consum i de les vies de reclamació administrativa per part de les persones afectades”. Els tècnics d’Empresa s’han desplaçat a les estacions de Barcelona-Sants, Passeig de Gràcia, Camp de Tarragona, Reus i Aldea-Amposta-Tortosa per assegurar-se que l’operador compleix amb les seves “obligacions” i dedica tots els recursos per “minimitzar les conseqüències” de la incidència.

L’Agència Catalana de Consum ja va avançar fa uns dies que havia “detectat, en algunes de les estacions, deficiències en la informació que es facilita als usuaris en relació amb les alteracions del servei, els horaris i els transports alternatius”. També ha denunciat punts d’atenció al client tancats i la impossibilitat de comprar bitllets perquè no funcionen les màquines automàtiques. Els inspectors continuaran revisant el protocol de Renfe sobre el terreny mentre durin les incidències en el servei, segons va informar Consum.

El Govern acusa Adif d’opacitat per no compartir informació

La Generalitat ha acusat Adif d’opacitat per negar-li informació sobre la investigació que el gestor d’infraestructures està fent sobre l’avaria de l’R2 sud. El Govern volia fer la seva pròpia investigació sobre les causes de l’avaria, però Adif s’ha negat a donar-li els permisos per inspeccionar el quadre de senyals afectat i tampoc vol compartir informació sobre el seu informe.