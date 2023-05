El Govern acusa Adif d’opacitat per negar-li l’accés a la investigació sobre l’R2

La Generalitat ha acusat Adif d’opacitat per haver-li negat l’accés a la investigació sobre l’avaria que ha col·lapsat la circulació de trens a la línia R2 sud de Rodalies. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que el “mal endèmic” de Rodalies només acabarà quan es concretin les “inversions necessàries perquè els trens surtin i arribin quan toca”. Plaja ha reclamat al gestor d’infraestructures ferroviàries que deixi de parlar “d’un llamp que no ha vist ningú” i faciliti la informació que li han reclamat sobre la incidència.

“No se’ns ha permès accedir a tota la informació per treure les nostres conclusions”, ha denunciat la portaveu del Govern. Plaja assegura que l’executiu ho ha demanat de “manera reiterada” i que fins ara només han rebut evasives i negatives. “Deu dies després encara no ha pogut determinar les causes exactes de l’avaria, però tampoc deixen que el Govern ho investigui”, ha lamentat Plaja, que no ha dubtat a acusar Adif de “manca de transparència” per voler deixar la Generalitat –que és la titular del servei– fora de la investigació.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, / ACN

El conseller de Territori, Juli Fernández, ha assegurat que l’única manera d’acabar amb les incidències a Rodalies és augmentar la coordinació. Fernández proposa crear un espai on la “gestió i les inversions” es treballin de manera conjunta sota la tutela de la Generalitat, que fa anys que reclama el traspàs integral del servei. Actualment, el Govern és la titularitat del servei, però no disposa dels recursos econòmics per pagar-lo –que encara depenen de Madrid– ni és la titular de les vies.

Els socialistes intenten arrossegar la Generalitat per repartir culpes

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha recordat a la Generalitat que es “posi a treballar” per millorar la gestió de Rodalies i ha recordat que des del 2010 tenen responsabilitats. La diputada socialista ha demanat al Govern que “col·labori” més amb Renfe perquè Rodalies “funcionin bé” i ha acusat l’executiu de fer “electoralisme”. “En lloc de queixar-se i fer retrets, per què no comença a posar fil a l’agulla en aquest acord signat?”, ha dit Romero. Durant les negociacions dels pressupostos, el Govern i el PSC van acordar que estudiarien un nou model de traspàs de Rodalies, però de moment no s’han produït avenços. Els socialistes volen reactivar la comissió mixta Estat-Generalitat per abordar els canvis.