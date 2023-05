El Meteocat no veu cap llamp on el govern espanyol diu que ha caigut sobre Rodalies

El Meteocat desmenteix el govern espanyol. El Ministeri de Transports ha justificat que la incidència que ha generat importants retards aquest dimarts a l’R2 Sud de Rodalies i que estarà afectada durant, mínim, tres setmanes; ha sigut causada per la caiguda d’un llamp al quadre del sistema de senyalització de Gavà. Una hipòtesi que el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, desmunta ràpidament. Aquest dimarts a la tarda, el secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores, ha afirmat que el problema a la catenària a la via 3 de Gavà “és de les pitjors incidències que pots tenir: et deixa a cegues en el control de trens i la seguretat” i ha lamentat que “la mala sort” va ser que el llamp “caigués precisament sobre el quadre del sistema de senyalització i s’iniciés un incendi”, assegurant que “va anar de cinc o sis metres”.

L’incendi, el qual Flores manté que va ser provocat per l’impacte d’un llamp aquest dilluns a la nit, “va cremar tot el quadre de comandament de Gavà i es van danyar diversos sistemes auxiliars. Això afecta la senyalització i, de retruc, la circulació de trens”. El secretari d’Infraestructures també ha parlat d’una situació de “bloqueig telefònic” a l’R2 sud i ha remarcat que és una incidència “greu” que provocarà que la circulació en aquesta línia de Rodalies no pugui recuperar la normalitat fins d’aquí “tres o quatre setmanes”.

Un comboi ple de passatgers a l’estació de Castelldefels aquest dimarts a causa de la incidència a l’R2 sud de Rodalies Catalunya | ACN (Àlex Recolons)

L’avaria millorarà “a poc a poc”

En declaracions als mitjans de comunicació des de l’estació de Sants, Flores ha explicat que l’avaria “només es podrà anar millorant a poc a poc. Demà serà millor que avui, i així progressivament”. La intenció del ministeri és “escurçar terminis” i evitar que la resolució del problema s’allargui tantes setmanes. El secretari d’Infraestructures ha volgut tranquil·litzar els usuaris de Rodalies i ha confirmat que aquest dimecres “circularan tres trens per hora i sentit (la meitat de l’oferta habitual) i que s’aturaran a totes les estacions”.

Durant tot el dia d’avui ha circulat un tren cada mitja hora i, segons Flores, demà “hi haurà trens aproximadament cada 20 minuts”. De cara als pròxims dies, ha assegurat que intentaran “homogeneïtzar el servei i anar incrementant els combois”.