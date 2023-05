Talls de circulació i retards en diverses línies de Rodalies per avaries

Diverses avaries o incidències tècniques provoquen talls de circulació en diverses línies de Rodalies de Renfe aquest divendres a la tarda. Segons ha confirmat Protecció Civil i recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN), les línies R8, R17 i RT2 presenten afectacions en trams dels seus recorreguts. Aquestes incidències provoquen, de retruc, retards en altres línies ferroviàries.

Una incidència tècnica obliga a tallar la circulació a l’R8, entre Rubí i Granollers. Això provoca que també s’estiguin registrant retards a les línies R2 nord i R11, segons Protecció Civil. Pel que fa a les línies R17 i RT2, el tall de circulació s’ha produït entre Tarragona i Torredembarra, i la causa és un tall a la catenària, indica la mateixa font. En tots dos casos, el cos de seguretat ha decidit activar la fase de prealerta del pla d’emergències Ferrocat.

Diverses línies de Rodalies amb talls de circulació i retards per avaries | ACN (Albert Segura)

Compte enrere pel retorn a la normalitat a l’R2 Sud

Després de setmanes de polèmica i caos, l’R2 Sud recuperarà la normalitat en qüestió d’hores. Si no hi ha cap imprevist, després de tres setmanes d’afectacions per l’avaria en un quadre de senyals a Gavà, els trens tornaran a circular amb normalitat entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els regionals que van a Tarragona, Reus, Lleida i les terres de l’Ebre. Adif ha aconseguit reparar el sistema que es va incendiar el passat 1 de maig un dia abans del termini que va donar la ministra de Transports, Raquel Sánchez.

La incidència a l’R2 Sud ha aixecat molta polseguera aquests últims dies i, entre crítiques i retrets entre el Govern, Adif i Renfe; la Generalitat ha tornat a exigir al govern espanyol que iniciï els tràmits per fer efectiu el traspàs integral de Rodalies. D’això, però, la Moncloa no en vol saber res i encara menys quan la campanya electoral per a les municipals i autonòmiques del 28-M ja ha superat l’equador.