L’R2 torna a la normalitat aquest dissabte després de tres setmanes

L’R2 sud recuperarà aquest dissabte la normalitat en el servei després de tres setmanes d’afectacions per l’avaria en un quadre de senyals a Gavà. Si no hi ha cap imprevist, els trens de Roalies entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els regionals que van a Tarragona, Reus, Lleida i les terres de l’Ebre circularan amb normalitat. Adif ha aconseguit reparar el sistema que es va incendiar el passat 1 de maig un dia abans del termini que va donar la ministra de Transports, Raquel Sánchez.

L’avaria a l’R2 sud ha generat una gran controvèrsia i ha tornat a treure del calaix el vell debat sobre el traspàs integral de Rodalies. La Generalitat, molt crítica amb Renfe i Adif, ha exigit un cop més al govern espanyol que iniciï els tràmits per cedir la gestió de Rodalies, però la Moncloa, no en vol ni sentir a parlar. I menys en plena campanya electoral per a les municipals i autonòmiques del 28 de maig. Els governs català i espanyol també s’han enfrontat pels motius de la incidència.

Punts d’informació de Rodalies a l’estació de Sants tancats durant l’avaria de l’R2 sud / ACN

Encara no s’ha aclarit la causa de la incidència

Les causes de la incidència encara no s’han pogut aclarir. Fins ara, la investigació d’Adif ha conclòs que l’avaria la va provocar una sobretensió a la catenària, però els seus tècnics no han estat capaços de determinar què va causar la sobretensió. En un primer moment, el gestor d’infraestructures ferroviàries va atribuir l’accident a un llamp, però el Servei Meteorològic de Catalunya ho va desmentir amb un informe que demostrava que no s’havien registrat tempestes ni llamps a la zona el dia de l’incendi.

Amb el pas dels dies, tant Adif com el govern espanyol van anar canviant de discurs i, tot i no descartar que fos un llamp, van ampliar el ventall de possibles causes de la sobretensió. Tots ha negat rotundament que l’avaria hagi pogut ser conseqüència de la manca d’inversions a la xarxa. La Generalitat ha obert un expedient sancionador a Renfe per la mala gestió del servei d’atenció al client durant les afectacions per l’avaria, ja que l’operador no va oferir prou informació als viatgers i va cometre diverses irregularitats. La companyia s’enfronta a una multa de fins a un milió d’euros per una infracció greu.