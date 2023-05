Villarejo diu al jutge que Rosell va ser considerat “independentista” pel ‘deep state’

Declaració interessant la d’aquest matí del comissari d’intel·ligència jubilat José Manuel Villarejo, al jutjat d’Instrucció número 13 de Madrid, en la causa de la querella presentada per l’expresident del Barça, Sandro Rosell. Villarejo ha comparegut com a querellat i com un dels coordinadors principals de l’Operació Catalunya. De fet, el seu testimoni era important per entendre la relació entre la conspiració de la policia patriòtica de Mariano Rajoy contra el Procés sobiranista i la causa judicial contra Rosell, que el va tenir dos anys en presó preventiva. Un cas com un cabàs perquè el primer dia de judici va quedar en llibertat provisional i al final va ser absolt de tots els càrrecs.

Villarejo, que suma ja 50 causes obertes per les seves feines com a cap dels agents encoberts del Cos Nacional de Policia (CNP), ha admès que en un principi va intervenir en investigacions que incloïen Rosell. En aquest context, i segons fonts coneixedores de la instrucció, ha recordat, tal com van delatar els àudios publicats per aquest diari, que va ser la líder del PPC de l’època, Alícia Sánchez-Camacho, una de les primeres a donar-li el nom de Rosell. Ara bé, el comissari s’ha desentès de la detenció i ha emfatitzat que després d’investigar-lo va descartar incorporar-lo com a objectiu de la policia patriòtica. En aquest sentit, ha assenyalat la “seguretat nacional” –en una referència difusa al ja difús deep state– i els seus enemics en el món del futbol com els responsables de l’empresonament. “Van tenir la creença que era part de l’independentisme”, ha puntualitzat.

Sandro Rosell arriba a l’Audiència Nacional / Quico Sallés

Informes sobre Rosell

Segons les mateixes fonts, el jutge Hermenegildo Alfredo Barrera ha permès que Villarejo s’esplaiés en les seves respostes. L’advocat de Rosell, Pau Molins, no ha desaprofitat l’ocasió per aclarir diversos aspectes de l’Operació Catalunya, de la qual n’ha demanat molts detalls. Després s’ha centrat molt més intensament en el cas Rosell. Davant la pressió del lletrat, Villarejo ha admès que va intervenir en el cas “en un principi”. Així ha explicat que va emetre informes policials i d’intel·ligència sobre la seva figura i els seus negocis, però que després va advertir als seus superiors que “descartava qualsevol responsabilitat de l’expresident del Barça en el Procés,” així com de les seves activitats econòmiques.

Atès relat de Villarejo, el comissari va ser apartat d’aquest “objectiu” i ja no hi va intervenir més. Però, això no vol dir que Rosell desaparegués del radar de la policia patriòtica. En aquest punt, ha dit que l’expresident del Barça va ser víctima de la confluència de diversos fets. “Tenia molts enemics en el futbol i també hi havia la creença que era part de l’independentisme”, ha afegit. Aquests dos elements va ser el que va esperonar la “seguretat nacional” espanyola a continuar empaitant-lo i a enredar la magistrada de l’Audiència Nacional, que va instruir el seu cas, Carmen Lamela. “Van enredar Lamela”, ha arguït. Així mateix, el comissari ha insistit a l’instructor que el 2017 ell ja no va intervenir en el cas que i, per tant, “no tenia informació precisa”. Per altra banda, Villarejo no ha aportat cap prova més enllà de la seva declaració i ara caldrà esperar la resta de declaracions.