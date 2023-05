Villarejo dice al juez que Rosell fue considerado «independentista» por el ‘deep state’

Declaración interesante la de esta mañana del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo, en el juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en la causa de la querella presentada por el expresidente del Barça, Sandro Rosell. Villarejo ha comparecido como querellado y como uno de los coordinadores principales de la Operación Cataluña. De hecho, su testigo era importante para entender la relación entre la conspiración de la policía patriótica de Mariano Rajoy contra el Procés soberanista y la causa judicial contra Rosell, que lo tuvo dos años en prisión preventiva. El colmo del caso fue que el primer día de juicio quedó en libertad provisional y al final fue absuelto de todos los cargos.

Villarejo, que suma ya 50 causas abiertas por sus trabajos como ninguno de los agentes encubiertos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), ha admitido que en un principio intervino en investigaciones que incluían Rosell. En este contexto, y según fuentes conocedoras de la instrucción, ha recordado, tal como delataron los audios publicados por este diario, que fue la líder del PPC de la época, Alícia Sánchez-Camacho, una de las primeras en darle el nombre de Rosell. Ahora bien, el comisario se ha desentendido de la detención y ha enfatizado que después de investigarlo descartó incorporarlo como objetivo de la policía patriótica. En este sentido, ha señalado la «seguridad nacional» –en una referencia difusa al ya difuso deep state – y sus enemigos en el mundo del fútbol como los responsables del encarcelamiento. «Tuvieron la creencia que era parte del independentismo», ha puntualizado.

Sandro Rosell llega a la Audiencia Nacional / Quico Sallés

Informes sobre Rosell

Según las mismas fuentes, el juez Hermenegildo Alfredo Barrera ha permitido que Villarejo se desahogara en sus respuestas. El abogado de Rosell, Pau Molins, no ha desaprovechado la ocasión para aclarar varios aspectos de la Operación Cataluña, de la cual ha pedido muchos detalles. Después se ha centrado mucho más intensamente en el caso Rosell. Ante la presión del letrado, Villarejo ha admitido que intervino en el caso «en un principio». Así, ha explicado que emitió informes policiales y de inteligencia sobre su figura y sus negocios, pero que después advirtió a sus superiores que «descartaba cualquier responsabilidad del expresidente del Barça en el Procés,» así como de sus actividades económicas.

Atendido relato de Villarejo, el comisario fue apartado de este «objetivo» y ya no intervino más. Pero, esto no quiere decir que Rosell desapareciera del radar de la policía patriótica. En este punto, ha dicho que el expresidente del Barça fue víctima de la confluencia de varios hechos. «Tenía muchos enemigos en el fútbol y también había la creencia que era parte del independentismo», ha añadido. Estos dos elementos fueron los que espoleó la «seguridad nacional» española a continuar persiguiéndolo y a enredar la magistrada de la Audiencia Nacional, que instruyó su caso, Carmen Lamela. «Enredaron Lamela», ha argüido. Así mismo, el comisario ha insistido al instructor que el 2017 él ya no intervino en el supuesto de qué y, por lo tanto, «no tenía información precisa». Por otro lado, Villarejo no ha aportado ninguna prueba más allá de su declaración y ahora habrá que esperar el resto de declaraciones.