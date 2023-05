MÉTEO | Torna a canviar el temps a Catalunya: quan sortirà el sol?

L’avís per pluges intenses que ha mantingut Catalunya en alerta durant tot aquest dijous va perdent força amb el pas de les hores. Tot i que continuarà plovent en el que queda de dia i, també, aquest divendres al Pirineu i Prepirineu, així com a les Terres de l’Ebre; la previsió és el que el temps canviï a tot el país de cara al cap de setmana, l’últim del mes de maig. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, predominarà el sol des d’aquest divendres al litoral i prelitoral i ho farà a totes les comarques a partir de dissabte. També s’espera que, amb la marxa dels ruixats i les tempestes, les temperatures màximes i mínimes tornin a pujar. De fet, els termòmetres podrien assolir o aproximar-se als 30 graus en algunes zones. La setmana que ve començarà sense pluja, però no es descarta que, de cara a divendres, pugui tornar a ploure a Catalunya.

Després d’una setmana molt plujosa a Catalunya, aquest cap de setmana del 27 i 28 de maig, no hi ha previsió de precipitacions i torna a sortir el sol | Pixabay

Divendres encara es necessitarà el paraigua

Protecció Civil de la Generalitat manté activa la fase d’alerta del pla d’emergències Inuncat per la previsió de pluges que poden ser intenses aquest divendres al matí en alguns punts de les Terres de l’Ebre. En concret, l’avís afecta Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. Ja a la tarda, les precipitacions es concentraran al quadrant nord del país, principalment al Pirineu. A la resta del territori, predominarà el sol o el cel ennuvolat.

Aquest canvi de temps arriba acompanyat d’un increment de les temperatures i els valors pujaran uns quants graus a totes les comarques. A les gironines, s’esperen màximes de 26-27 graus, uns 22-25 graus al Pirineu i Prepirineu, valors de 21-23 graus al litoral i prelitoral i una mica més altes a Ponent, on poden assolir els 28 graus.

Aquest cap de setmana, 27 i 28 de maig, torna el sol i pugen les temperatures amb valors de fins a 30 graus a totes les comarques de Catalunya / Mireia Comas

Últim cap de setmana de maig: torna el sol i la calor

Maig ha deixat precipitacions com les que no s’havien vist en uns mesos, necessàries per fer front a la situació de sequera que sacseja Catalunya, però no suficients per revertir la crisi. Així i tot, i després d’uns dies molt plujosos, l’últim cap de setmana de maig viurà un canvi radical de temps. Catalunya es llevarà dissabte amb el cel assolellat i la promesa d’un dia calorós, en què s’esperen valors que assoleixin els 30 graus. Aquestes són les temperatures màximes que s’esperen en diversos punts del país entre aquest dissabte i diumenge:

Baix Empordà: 27 °C

Garrotxa: 26 °C

Maresme: 22 °C

Vallès Occidental: 25 °C

Anoia: 28 °C

Moianès: 23 °C

Cerdanya: 21 °C

Vall d’Aran: 22 °C

Pallars Jussà: 29 °C

Urgell: 28 °C

Segrià: 30 °C

Montsià: 24 °C

Conca de Barberà: 25 °C

Garraf: 23 °C

De cara al diumenge 28 de maig, dia d’eleccions municipals i autonòmiques a tot l’estat espanyol, la previsió meteorològica també indica bon temps. Majoritàriament cel assolellat a totes les comarques catalanes i temperatures caloroses. I la setmana que ve començarà igual, sense pluja a la vista i termòmetres amb valors per sobre dels 20 graus. Ara bé, el Servei Meteorològic de Catalunya marca que podria ser necessari tornar a treure el paraigua en uns dies. No es descarta que alguns ruixats tornin a arribar al territori a final de setmana, en principi, el divendres.