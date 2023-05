El Govern reclama implicació de Madrid per combatre la sequera i salvar el camp

La Generalitat ha reclamat més implicació al govern espanyol per combatre la sequera que afecta el país i ajudar a salvar els camps de conreu i les explotacions ramaderes afectades per la falta d’aigua. La consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, s’ha reunit aquest dilluns amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per exigir que Catalunya tingui veu i vot en la gestió de la conca catalana del riu Ebre a través de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que és qui té la competència per prendre mesures que ajudin a les comunitats de regants del canal d’Urgell, que inclou les comarques de l’Urgell, Pla d’Urgell, Noguera, Segrià i Garrigues.

Jordà aprofitarà la reunió per tornar a demanar al govern espanyol que signi un conveni per modernitzar el canal. “Nosaltres ja tenim en marxa projectes per 138 milions, però encara volem anar més enllà i finançar el 60% dels 1.200 milions que calen per a actualitzar el canal més gran de l’Estat sense modernitzar”, va dir la consellera el divendres passat durant una visita amb les comunitats de regants de l’Algerri-Balaguer, i amb la del Segarra-Garrigues i Aigües del Segarra-Garrigues (ASG).

Crítiques al “cafè per a tothom” de les ajudes

El Departament d’Acció Climàtica ha anunciat que destinarà uns set milions d’euros per comprar farratges per als ramaders de boví, oví i cabrum de Catalunya. Moltes explotacions ramaderes han anunciat que hauran de sacrificar bestiar si no arriben les ajudes, ja que la sequera ha fet que no puguin pasturar als camps i s’han vist obligats a comprar farratge. Les elevades despeses fan que no els surti a compte mantenir els animals si no reben ajuts econòmics.

Els ramaders catalans reclamen ajudes per no haver de sacrificar bestiar / ACN

La conselleria ha explicat que els ajuts serviran per “complementar” el paquet d’ajudes anunciat per la Moncloa, que són “insuficients”, segons el departament. Jordà ha criticat que la línia d’ajuts aprovada pel govern espanyol és un “cafè per a tothom” que no té en compte els territoris més afectats per la sequera. La consellera també ha anunciat que aviat aprovaran ajuts específics per compensar els productors de cereals d’hivern afectats per l’escassetat d’aigua.

Sistema de rec d’emergència per salvar els avellaners de Tarragona

Acció Climàtica també ha articulat un sistema de rec “d’emergència” per “salvar” fins a 4.000 hectàrees d’avellaners del Camp de Tarragona per evitar que els agricultors els hagin d’arrencar pel baix nivell d’aigua del pantà de Riudecanyes. Es tracta d’una acció de “cirurgia” per salvar els arbres que es concretarà en una reunió amb la comunitat de regants de la zona. Unió de Pagesos ha reclamat a la conselleria que “concreti els mecanismes de col·laboració” entre l’Agència Catalana de l’Aigua i les comunitats de regants del Molinet de Reus i del pantà de Riudecanyes tan aviat com sigui possible i que es “materialitzin” les obres d’emergència per salvar els conreus llenyosos de la zona.