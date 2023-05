Catalunya amplia les restriccions per la sequera a gairebé 500 municipis

La Generalitat ha decidit ampliar les restriccions per la sequera a gairebé 500 municipis —fins ara n’hi havia 224 afectats, que agrupen uns sis milions d’habitants—. En concret, ja són 495 municipis els afectats per la situació d’excepcionalitat, que suposa reduir el consum d’aigua fins als 230 litres per persona i dia i implica reduir el consum en un 40% en els usos agrícoles, un 15% en els industrials i es prohibeix el rec tant en jardins com en espais públics. Les noves mesures afecten ciutats com Vic, Figueres, Olot o Berga.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que les pluges del cap de setmana han servit per “minimitzar temporalment l’estrès hídric que viuen els boscos”, però han sigut insuficients per augmentar de manera substancial el nivell dels pantans. El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, ha assegurat que hauria de “ploure durant tot el mes de maig” perquè Catalunya pogués sortir de la situació d’excepcionalitat que viu des de fa mesos. “No és només un problema de manca de pluges”, ha advertit Plaja, “sinó també d’altes temperatures”.

El Govern espera un estiu d’alt risc d’incendi si no plou aviat

El Govern ha rebut aquest dimarts l’informe de la campanya de prevenció i extinció d’incendis forestals per aquest estiu i alerta que seran un mesos amb un alt risc d’incendis si no plou més. Fins a mitjans d’abril, els incendis de vegetació s’han disparat un 60% respecte el 2021 i un 16% respecte l’any passat. Entre el gener i l’abril s’han produït 175 incendis forestals que han cremat gairebé 680 hectàrees, un 35% més que en els mateixos mesos del 2022.

Imatge d’un bomber treballant a l’incendi que ha arribat a Portbou / Bombers

La sequera acumulada en els últims dos anys i l’elevada temperatura que s’ha registrat tant durant l’hivern com a la primavera “provoquen una acumulació de biomassa seca als boscos que suposa una càrrega molt elevada de combustible disponible per cremar, que augmenta el risc d’incendi”, alerta la Generalitat. La campanya forestal d’enguany s’ha allargat un mes i requerirà un augment de 20 milions d’euros en els recursos per poder fer front a la simultaneïtat d’incendis.