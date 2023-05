El Gobierno reclama implicación de Madrid para combatir la sequía y salvar el campo

La Generalitat ha reclamado más implicación al gobierno español para combatir la sequía que afecta al país y ayudar a salvar los campos de cultivo y las explotaciones ganaderas afectadas por la falta de agua. La consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, se ha reunido este lunes con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para exigir que Cataluña tenga voz y voto en la gestión de la cuenca catalana del río Ebro a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). La CHE tiene la competencia para tomar medidas que ayuden a las comunidades de regantes del canal de Urgell, que incluye las comarcas del Urgell, Pla d’Urgell, Noguera, Segrià y Garrigues.

Jordà aprovechará la reunión para volver a pedir en el gobierno español que firme un convenio para modernizar el canal. «Nosotros ya tenemos en marcha proyectos por 138 millones, pero todavía queremos ir más allá y financiar el 60% de los 1.200 millones que hacen falta para actualizar el canal más grande del Estado sin modernizar”, dijo la consejera el pasado viernes durante una visita con las comunidades de regantes del Algerri-Balaguer, y con la del Segarra-Garrigues y Aigües del Segarra-Garrigues (ASG).

Críticas al “café para todos” de las ayudas

El Departamento de Acción Climática ha anunciado que destinará unos siete millones de euros para comprar forrajes para los ganaderos de vacuno, ovino y cabras de Cataluña. Muchas explotaciones ganaderas han anunciado que tendrán que sacrificar ganado si no llegan las ayudas, puesto que la sequía ha hecho que no puedan pastar en los campos y se han visto obligados a comprar forraje. Los elevados gastos hacen que no les salga a cuenta mantener los animales si no reciben ayudas económicas.

Los ganaderos catalanes reclaman ayudas por no tener que sacrificar ganado / ACN

La consellería ha explicado que las ayudas servirán para “complementar” el paquete de ayudas anunciado por la Moncloa, que son “insuficientes”, según el departamento. Jordà ha criticado que la línea de ayudas aprobada por el gobierno español es un “café para todos” que no tiene en cuenta los territorios más afectados por la sequía. La consejera también ha anunciado que pronto aprobarán ayudas específicas para compensar a los productores de cereales de invierno afectados por la escasez de agua.

Sistema de reguera de emergencia para salvar los avellanos de Tarragona

Acción Climática también ha articulado un sistema de riego “de emergencia” para “salvar” hasta 4.000 hectáreas de avellanos del Camp de Tarragona para evitar que los agricultores los tengan que arrancar por el bajo nivel de agua del pantano de Riudecanyes. Se trata de una acción de “cirugía” para salvar los árboles que se concretará en una reunión con la comunidad de regantes de la zona. Unió de Pagesos ha reclamado a la consejería que «concrete los mecanismos de colaboración» entre la Agencia Catalana del Agua y las comunidades de regantes del Molinet de Reus y del pantano de Riudecanyes tan pronto como sea posible y que se “materialicen” las obras de emergencia para salvar los cultivos leñosos de la zona.