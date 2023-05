Nou canvi de temps a Catalunya. S’acaben les temperatures per sobre dels 30ºC i arriben les esperades pluges, que es concentraran sobretot al Pirineu, però que es poden estendre a altres parts del país. La majoria de models meteorològics preveuen que els ruixats i les tempestes siguin una constant en els pròxims deu dies i en alguns punts poden ser perilloses perquè poden anar acompanyats de calamarsa. Després d’un matí de dimarts ennuvolat, aquesta tarda ja hi haurà les primeres precipitacions al Pirineu, el Prepirineu i alguns punts del terç nord de Catalunya.

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que després de dinar la nuvolositat es faci “més abundant i compacta” i s’esperen pluges entre febles i moderades, que podrien anar acompanyades de tempesta. Les primeres precipitacions entraran pel nord-oest, a la Vall d’Aran, i posteriorment s’escamparan per la resta del Pirineu. Podria haver-hi alguns episodis de calamarsa al Ripollès i a la Garrotxa. Després passaran cap al Berguedà, el Lluçanès i Osona, al vespre arribaran a les comarques de Girona i a la Catalunya Central i a última hora faran acte de presència a l’àrea de Barcelona.

Previsió de pluges a bona part de Catalunya / Meteocat

Baixen les temperatures a tot el país

La tendència d’aquest dimarts es reproduirà la resta de la setmana. Matins assolellats i tranquils i tardes més mogudes amb precipitacions. De manera general, les temperatures començaran a caure de manera important a partir d’aquest dimecres. En alguns indrets del país podrien caure entre 3ºC i 7ºC. La davallada de les temperatures serà especialment notable a la plana de Lleida i a les Terres de l’Ebre, on aquest dimarts encara hi ha força comarques amb els termòmetres per sobre dels 30ºC i a partir de demà al matí baixaran fins als 26ºC de Mora d’Ebre, els 25ºC de Lleida o els 22ºC de Falset.

Al Pirineu i a bona part de les comarques de Girona les temperatures màximes baixaran dels 20ºC. A la Vall d’Aran cauran fins al 14ºC, Puicerdà fins als 17ºC i a Olot i Girona fins als 19ºC.